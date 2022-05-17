Southampton-Liverpool maçın ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'in 37.haftasının kapanış maçında Southampton ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Premier Lig'i yakından takip edenler ise 'Southampton-Liverpool maçı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Southampton-Liverpool maçı hangi kanalda?
Premier Lig'de adım adım sona yaklaşılırken 37.haftanın kapanışında Southampton ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki, Southampton-Liverpool maçı hangi kanalda?
Southampton-Liverpool maçın ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Southampton 17 Mayıs Salı akşamı Liverpool'u St.Mary's Stadı'nda konuk edecek. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak maçı S Sport naklen yayımlayacak.
Southampton-Liverpool muhtemel 11'ler
Southampton: Forster, Walker-Peters, Bednarek, Salisu, Perraud, Redmond, Ward-Prowse, Romeu, S. Armstrong, Adams, Broja
Liverpool: Alisson, Gomez, Matip, Konate, Tsimikas, Jones, Henderson, Keita, Jota, Firmino, Diaz