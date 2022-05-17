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Spor Southampton-Liverpool maçın ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Southampton-Liverpool maçın ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 37.haftasının kapanış maçında Southampton ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Premier Lig'i yakından takip edenler ise 'Southampton-Liverpool maçı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Southampton-Liverpool maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-05-17 01:50:00 -
Southampton-Liverpool maçın ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Premier Lig'de adım adım sona yaklaşılırken 37.haftanın kapanışında Southampton ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki, Southampton-Liverpool maçı hangi kanalda?

Southampton-Liverpool maçın ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Southampton 17 Mayıs Salı akşamı Liverpool'u St.Mary's Stadı'nda konuk edecek. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak maçı S Sport naklen yayımlayacak.

Southampton-Liverpool muhtemel 11'ler

Southampton: Forster, Walker-Peters, Bednarek, Salisu, Perraud, Redmond, Ward-Prowse, Romeu, S. Armstrong, Adams, Broja

Liverpool: Alisson, Gomez, Matip, Konate, Tsimikas, Jones, Henderson, Keita, Jota, Firmino, Diaz

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