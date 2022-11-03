Sony'den, 2022 mali yıl yarısında 482,1 milyar yen net kar

Elektronik üreticisi Sony'nin açıklamasında, Nisan-Eylül 2022 bilançoları ile mali yıl ikinci yarısına yönelik beklentilere yer verildi.

Japon firma ilk 6 aylık dönem net karını 2021 mali yılının aynı dönemine kıyasla 13,5 yükseliş göstererek 482,1 milyar yene (3,25 milyar dolar) çıktı.

Müzik ve eğlence sektörüne yönelik dirençli satışların, mali yarı yıl net kar artışına olumlu etki ettiği bildirildi.

Satışların yüzde 9,4 artışla 5,06 trilyon yene (34,3 milyar dolar) yükseldiği dönemde, işletme karı yüzde 8,8 artışla 651 milyar yene (4,41 milyar dolar) çıktı.

Sony Baş Finans Direktörü Totoki Hiroki, piyasa durumunun kötüye gitmesine rağmen, eğlenceden yarı iletkene kadar firmanın kapsamlı portföyünün bu etkiyi hafiflettiğini belirtti.

ABD-Çin tansiyonunun "küresel ekonomi risklerini artırdığını" kaydeden Totoki, enerji maliyetleri ve enflasyon baskıları nedeniyle piyasaların "kötüye gidişinin süreceğini" ifade etti.

Tüm mali yıl tahminleri

Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılına yönelik temmuzda açıkladığı 800 milyar yenlik net kar tahminini 840 milyar yene (5,69 milyar dolar) yükseltti.

Tahmine göre film, oyun ve müzik sektöründeki satışlar, Japon Yeni'nin döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle net karı pozitif etkileyecek.

Tüm mali yıla yönelik satış gelirleri tahmini 11,6 trilyon yene (78,7 milyar dolar) ; işletme kar tahmini ise 1,11 trilyon yene (7,5 milyar dolar) çıkarıldı.