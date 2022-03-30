Sirkeli dezenfektan tarifi nasıl yapılır? Ev temizliği için doğal kolay dezenfektanla lekelere son!

Evde ev temizliği için dezenfektan yapımı yolları nelerdir? Evde günlük hayatta kullandığınız malzemelerden kolayca dezenfektan yapabilirsiniz. İşte günlük ev temizliğinde kullanabileceğiniz dezenfektan tarifleri..

Sirkeli dezenfektan tarifi

Malzemeler

500 mililitre su

3 damla çay ağacı yağı

Yarım çay kaşığı lavanta yağı

2 yemek kaşığı beyaz sirke

Sirkeli dezenfektan tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak dezenfektan yapımında kullanacağınız suyu kaynatın. Kaynama işleminin ardından suyu ocaktan alın ve soğuması için bekletin. Soğuyan suyun içerisine diğer malzemeleri ekleyin ve temiz bir şişenin içerisine dökün. Bu karışımı sprey olarak kullanabilirsiniz. Hazırladığınız dezenfektanı kullanmadan önce mutlaka çalkalayın.

Evde yapabileceğiniz dezenfektan tarifi

Kullanılacak malzemeler:

-200 ml su,

-2,5 yemek kaşığı aloe vera,

-23 damla limon yağı,

-10 damla tarçın yağı,

-10 damla kekik yağı,

-10 damla okaliptüs yağı,

-10 damla karanfil yağı.

Dezenfektan yapılışı

Yukarıda belirtilen bütün malzemeler kapaklı bir şişeye koyulur. Daha sonra şişe sıkıca kapatılır ve malzemeler iyice birbirine karışana kadar şişe çalkalanır. Hazırlanan karışım püskürtmeli bir şişeye aktarılır ve ev temizliği yapılırken püskürtmeli şekilde kullanılabilir. Hazırlanan bu karışım hem dezenfektan için uygundur hem de güzel bir kokuyu da sağlamaktadır.