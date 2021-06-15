Sinovac aşısı olmak isteyenler Çin’den ne zaman aşı geleceğini araştırmaya başladı. Son günlerde aşılama hız kazandı. Milyonlarca kişi Alman aşısı randevusu alıp ilk dozlarını yaptırdı. Ancak çeşitli sebeplerle Çin aşısı olmak isteyenler, Sinovac randevusunun ne zaman açılacağını merak ediyor.

Sinovac aşısı ne zaman gelecek? Çin aşı randevusu ne zaman açılır?

Aşı randevusu almaya çalışanlar, Sinovac aşısını tercih ettiğinde “Aradığınız kriterlere uygun randevu bulunmuyor” uyarısıyla karşılaşıyor. Bunun sebebi ise henüz yeni aşı sevkiyatlarının gerçekleşmemesi. Ay sonuna kadar Çin’den ciddi miktarda aşı gelmesi bekleniyor. Birkaç gün önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah’a önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çin'den izni çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor. Bu sayede, Sinovac aşısı olmayı bekleyenlerin taleplerinin karşılanması hedefleniyor” dedi. Önümüzdeki günlerde Çin aşısıyla ilgili de vatandaşların randevu alabileceği

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