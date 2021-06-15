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Sağlık Sinovac aşısı ne zaman gelecek? Çin aşı randevusu ne zaman açılır?
Sağlık

Sinovac aşısı ne zaman gelecek? Çin aşı randevusu ne zaman açılır?

Sinovac aşıları ne zaman Türkiye’ye gelir? Türkiye haziran ayıyla birlikte adeta aşı seferberliği dönemine giriş yaptı. Günlük uygulanan aşı miktarı rekorlar kırmaya başladı. Alman aşısı yerine Çin aşısı olmak isteyenler ise randevu alamıyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Çin aşısı ne zaman gelecek?’ sorusuna cevap arıyor. Çin aşıları Türkiye’ye ne zaman gelecek? Çin aşısı geldi mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-15 09:53:00 -
Sinovac aşısı ne zaman gelecek? Çin aşı randevusu ne zaman açılır?

Sinovac aşısı olmak isteyenler Çin’den ne zaman aşı geleceğini araştırmaya başladı. Son günlerde aşılama hız kazandı. Milyonlarca kişi Alman aşısı randevusu alıp ilk dozlarını yaptırdı. Ancak çeşitli sebeplerle Çin aşısı olmak isteyenler, Sinovac randevusunun ne zaman açılacağını merak ediyor.

Sinovac aşısı ne zaman gelecek? Çin aşı randevusu ne zaman açılır?

Aşı randevusu almaya çalışanlar, Sinovac aşısını tercih ettiğinde “Aradığınız kriterlere uygun randevu bulunmuyor” uyarısıyla karşılaşıyor. Bunun sebebi ise henüz yeni aşı sevkiyatlarının gerçekleşmemesi. Ay sonuna kadar Çin’den ciddi miktarda aşı gelmesi bekleniyor. Birkaç gün önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah’a önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çin'den izni çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor. Bu sayede, Sinovac aşısı olmayı bekleyenlerin taleplerinin karşılanması hedefleniyor” dedi. Önümüzdeki günlerde Çin aşısıyla ilgili de vatandaşların randevu alabileceği

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