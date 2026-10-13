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Gündem Vahap Seçer tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı! Mersin’deki seçimi CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç kazandı
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Vahap Seçer tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı! Mersin’deki seçimi CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç kazandı

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Vahap Seçer tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı! Mersin’deki seçimi CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç kazandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçimini CHP’nin adayı Gülşah Yıldırım Genç kazandı. Basına kapalı yapılan oturumda ilk iki turda 47 oy alan Genç, üçüncü turda da 47 oyla başkanvekilliğine seçildi. Cumhur İttifakı üyeleri seçimde boş oy kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Vahap Seçer'in yerine başkanvekili seçmek için 13 Ekim'de olağanüstü toplandı.

Yoklama ve saygı duruşuyla başlayan oturumda, meclis üyeleri “seçim güvenliği hassasiyeti” gerekçesiyle oylamanın kapalı oturumda yapılmasına karar verdi. Bunun üzerine salon basına ve izleyicilere kapatıldı.

CHP Sözcüsü Müslüm Sarı, partilerinin başkanvekili adayının Gülşah Yıldırım Genç olduğunu açıkladı.

ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

İlk turda Genç 47, Hamit Mert Avcı ise 1 oy aldı. 24 boş ve 1 geçersiz oyun çıktığı turda sonuç alınamadı. İkinci turda da Genç 47 oy alırken, 24 boş ve 2 geçersiz oy çıktı.

Üçüncü turda yine 47 oy alan Genç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili seçildi. Cumhur İttifakı’nın 24 üyesinin oylamalarda boş oy kullandığı öğrenildi.

YENİŞEHİR'DE YENİ PARTİ VE MEZİTLİ’DE CHP KAZANDI

Seçer, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında 1 Ekim’de tutuklanan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in yerine de 12 Ekim’de başkanvekili seçimi yapıldı.

Yenişehir’de Yeni Parti’den Çağdaş Dutlu dördüncü turda 19 oyla başkanvekili seçildi. Mezitli’de ise CHP’den Turgut Selağzı, dördüncü turda 16 oyla başkanvekilliğine getirildi.

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