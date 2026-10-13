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Dünya Bulanlara piyango vurdu! Kanalizasyon kazısında gizli hazine bulundu!
Dünya

Bulanlara piyango vurdu! Kanalizasyon kazısında gizli hazine bulundu!

Yeniakit Publisher
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Bulanlara piyango vurdu! Kanalizasyon kazısında gizli hazine bulundu!

Belçika’da rutin bir kanalizasyon borusu döşeme çalışması yürüten inşaat işçileri, tarihe geçecek dev bir keşfe imza attı. Eski bir bira üreticisine ait binanın bodrum duvarındaki gizli bölmeyi fark eden işçiler, saklanmış sandığı açtıklarında gözlerine inanamadı. Sandıktan çıkan 40’tan fazla külçe altın ve 4 bin adet altın sikkenin piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon euro (497 milyon TL) olduğu açıklandı.

Belçika'da kanalizasyon borusu döşemek için çalışma yapan inşaat işçileri, hayatlarının sürpriziyle karşılaştı. Bir binanın bodrum duvarında gizli bölme bulan işçiler, içerisinden yaklaşık 9 milyon euro (497 milyon liranın üzerinde) değerinde altın çıkardı.

DUVARIN İÇİNDEN KÜLÇE KÜLÇE ALTIN ÇIKTI

Aktarılan bilgilere göre olay, eskiden bir bira üreticisine ait olan ve günümüzde sosyal yardım kuruluşu tarafından kullanılan binada meydana geldi.

Kanalizasyon borusu döşeyen işçiler, çalışma sırasında duvarın içinde küçük bir altın parçası fark etti. Bunun üzerine yapılan incelemelerde gizli bir bölme ve içerisine yerleştirilmiş sandık bulundu.

 

40'TAN FAZLA KÜLÇE, 4 BİN ALTIN SİKKE

Sandığın açılmasıyla birlikte 40'tan fazla külçe altın ve yaklaşık 4 bin altın sikke ortaya çıkarıldı. Bulunan hazinenin piyasa değerinin 9 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, altınları kayıt altına alarak yüksek güvenlikli bir depoya nakletti. İnşaat alanı ise güvenlik çemberine alındı.

SERVETİN BİR BÖLÜMÜ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDEBİLİR

Savcılık, altınların kime ait olduğunu belirlemek amacıyla soruşturma başlattı. Özellikle sikkelerin üzerindeki basım işaretleri ve tarihsel detaylar inceleniyor.

Aktarılan bilgilere göre, Belçika'da bu tür buluntular için hak sahiplerine 5 yıllık başvuru süresi tanınıyor. Bu süre içerisinde yasal sahibi ortaya çıkmazsa servetin, binanın sahibi olan CAW Oost-Vlaanderen adlı sosyal yardım kuruluşu ile altınları bulan işçiler arasında paylaştırılması öngörülüyor.

Her yıl yaklaşık 45 bin kişiye destek sağlayan kuruluş, kendisine düşebilecek payı sosyal yardım faaliyetlerinde kullanmayı planlıyor.

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