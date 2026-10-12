Okyanusta ‘hayalet’ ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Endonezya'nın dünyanın en zengin deniz yaşamlarından birine ev sahipliği yapan Raja Ampat takımadalarında sıra dışı bir görüntü kaydedildi.

Deniz biyoloğu Dr. Mark Erdmann, Pasifik ve Hint Okyanusu'nun buluştuğu bölgede gerçekleştirilen koruma gezisi sırasında bir grup dev okyanus mantasını gözlemledi.

Ancak grubun içerisindeki bir manta diğerlerinden hemen ayrılıyordu.

SUYUN İÇİNDE ADETA PARLIYORDU

Bölgede görülen okyanus mantalarının sırtlarında genellikle siyah-beyaz desenler bulunurken bazıları tamamen siyaha yakın olabiliyor.

Bu manta ise sırtındaki olağan dışı miktardaki beyazlık nedeniyle uzaktan bile fark ediliyordu.

Erdmann, koyu renkli denizin içerisinde hareket eden dev mantanın beyaz bölgelerinin adeta parladığını aktardı.

Krillerle beslenen manta, suyun içerisinde dönüşler ve taklalar atarken ortaya oldukça ilginç görüntüler çıktı.

“HAYALET”E BENZETİLDİ

Dev mantanın siyah üzerine yoğun beyaz desenleri, araştırmacıların canlıyı “hayaletimsi” olarak nitelendirmesine neden oldu.

Manta vatozlarının karın bölgelerindeki desenlerin her bireyde farklı olduğu ve bu işaretlerin adeta insanların parmak izi gibi bireylerin birbirinden ayırt edilmesini sağladığı biliniyor.

Mart 2026'da Dampier Boğazı'nda kaydedilen sıra dışı karşılaşmanın görüntüleri ise aylar sonra yayımlanarak dikkat çekti.