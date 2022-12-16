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Gündem Şimdi Yunan düşünsün! Cihat Yaycı Paşa'dan imza kampanyası
Gündem

Şimdi Yunan düşünsün! Cihat Yaycı Paşa'dan imza kampanyası

Emekli Tümamiral Cihat YayıYaycı Paşa “Adaların Türkiye’nin masada olmadığı 1947 Paris Antlaşmasıyla Yunanistan’a verilmesi geçersizdir!” diyerek imza kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 16:22:00 -
Şimdi Yunan düşünsün! Cihat Yaycı Paşa'dan imza kampanyası

Yeni Akit  Ankara

Hırsız ve yayılmacı Yunanistan’ın belalısı Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Paris Antlaşmasıyla İtalya’dan alınıp Yunanistan’a verilen adaların, Türkiye masada olmadığı için geçerli olmadığını belirterek, anlaşmanın geçersiz sayılması amacıyla imza kampanyası düzenledi.

Kıbrıs'a da aynı gerekçeyle müdahale etmiştik

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cihat Yaycı, “Lozan’ın 16.Md’ne göre Lozan’a konu toprakların şimdi ve gelecekteki kaderleri ilgili devletlerce belirlenecektir. Buna göre Lozan’da İtalya’ya verilen adaların Türkiye’nin masada olmadığı 1947 Paris Antlaşmasıyla Yunanistan’a verilmesi geçersizdir. Kıbrıs meselesine de Lozan 16 gerekçesiyle, İngilizler’in “Kıbrıs’ın kaderi Lozan’da belirlenenden farklı şekilde yeniden belirlenmeye çalışılıyor, sizin de masada olmanız lazım” davetiyle müdahil olduğumuzu hatırlatmak isterim. Bu durumda söz konusu adaların egemenliğinin; Ya Osmanlı Devletinin halefi olarak ilk sahibi Türkiye’ye geçmesi, Ya da Lozan’daki gibi İtalyanlar’da kalması lazımdır” görüşünü dile getirdi.

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