Siğil, ben, siyah nokta ve yaşlılık lekeleri nasıl ortadan kaldırılır? Hazine gibi o tarifi yapın: Bir anda yok ediyor

Derimizin üstünde siğil gibi, aslında orada olmaması gereken bir şey oluştuğunda ise bunu hemen fark ederiz. Bazı insanlar deride oluşan bu noktaları hiç dikkate almaz, ancak sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsak derimizde ortaya çıkan bu noktalara dikkat etmeliyiz.

Siğilin içindeki siyah noktalar Nedir? Siğil nasıl geçer?

Siğillerdeki siyah noktalar, kanamalara neden olabilen kan damarlarıdır. Çoğu siğil tıbbi tedavi yapılmaksızın 1-5 yıl içinde ortadan kalkar. Beyaza yakın açık renkleriyle dikkati çeken lekeler gitmeyenler için işte o tarifler..

Derimiz Niçin Önemlidir?

Deri üzerinde ortaya çıkan noktaların tedavisine geçmeden önce, derimizi bu kadar önemli kılan şeyin ne olduğunu bilmekte fayda var. Derimiz 3 tabakadan oluşur. Bu tabakalar; epidermis (üst deri), dermis (esas deri) ve hipodermis(alt deri)dir. En ince katman hipodermistir.

Bu katmanların her biri vücudumuzu yağmur, kar ve güneşten gelen ultraviyole ışınlarından korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda metabolizmamızı düzenlemeye, vücut sıcaklığını dengelemeye ve vücudumuzun sıvı dengesini korumaya katkıda bulunur.

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Klasik Tedavi Yöntemleri

Eğer deri üzerinde oluşan noktaları kendi başınıza yok edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, bir cilt doktorundan kolaylıkla yardım alabilirsiniz. Derinizde oluşan sivilce, siğil, siyah nokta gibi izleri ortadan kaldıracaklardır. Bunu yaparken kullandıkları tedavi yöntemleri ise kriyoterapi ( bölgeyi dondurup noktaları yok etmek) ve lazer ameliyatı (lazer ile noktayı yakarak yok etme)dır.

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Ipliksi siğiller nasıl tedavi edilir?

Tedavide sıklıkla salisilik asit çözeltisi içeren ilaçlar, kriyoterapi adi verilen dondurma yöntemi ya da cerrahi prosedürler uygulanır. Tedavi sonrası bazı kişilerde HPV virüsü pasif duruma geçer ve siğil tekrarlamaz. Bazı bireylerde ise bağışıklık sistemi zayıflığı nedeniyle tekrarlama olasılığı vardır.

Yüzde çıkan siğile ne iyi gelir?

Yüzde siğil tedavisi için asidin yanı sıra dondurma ve cerrahi operasyon gibi bir seçenek de eklenebilir. Siğil tedavisinde kullanılan salisilik asit, ilk yöntemdir. Siğil olan bölgeye sürülen salisilik asit cilt tarafından emilir. Bu yavaş ve ağrısız şekilde gerçekleşir.

Eldeki siğil kanarsa ne olur? Siğil kanarsa yayılır mı?

Siğil kanarsa ne olur;

Siğiller hpv virüs nedeniyle oluşur ve bu virüsü taşırlar. Siğillerin kanaması, bulaşma riskini artırır.



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