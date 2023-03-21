Kahve yanı portakal kabuğu: Sinirleri sakinleştiren portakalla yapılabilecek en kolay portakal kabuğu çayı

Kış mevsiminin en güzel meyvesi hiç şüphesiz portakal. C vitamini denilince de ilk aklımıza gelen meyve portakaldır. Ancak portakalı soyduktan sonra kabuğunu çöpe atıyorsanız bu zamana kadar birçok şeyi kaçırmışsınız demektir...

Portakal Kabuğunun Faydaları

Cilt Sağlığını Korur.

Dişleri Beyazlatır.

Hücre Yenilenmesini Sağlar.

Bağırsakları Çalıştırır.

Metabolizmayı Hızlandırır.

Kötü Kolesterolü Düşürür.

Mikrop ve Bakteriyi Temizler.

Odadaki Kötü Kokuyu Yok Eder.

Portakal Kabuğu Nasıl Tüketilebilir?

Portakal kabukları taze olduğu sürece salatalarda, yemeklerin içine lezzet vermek için, hamur işlerine ve keklere rendelenerek ya da doğranarak kullanılabilir. Aynı zamanda birçok içeceğinize portakal kabuklarının rendesinden ekleyebilirsiniz.

Taze portakal kabuğu kullanıyorsanız, bunları 1 cm büyüklüğünde parçalar halinde doğrayın. ... Suyu ve portakal kabuklarını bir tencereye koyun ve kaynatın. Kaynamaya başlayınca içine çubuk ya da toz tarçını ekleyip 10 dakika kadar kaynatın. Kabukları süzdükten sonra çayı hafifçe soğumaya bırakın

Kahve Yanı Portakal Kabuğu (videolu) Tarifi'nin Malzemeleri

ÖNE ÇIKAN VİDEO

3 adet büyük boy portakal

4-5 adet karanfil

5 damla limon suyu

2 su bardağı toz şeker

Haşlamak için;

Su

Kahve Yanı Portakal Kabuğu (videolu) Tarifi'nin Yapılışı

İlk olarak portakal kabuklarını geniş bir şekilde dört’e bölün. Daha sonra uzun şeritler halinde doğrayıp tencereye alın.

Üzerine 2 su bardağı suyu ekleyin. Acılığı çıksın diye 10 dakika boyunca kaynatın. O suyu süzüp aynı şekilde 2 su bardağı su ekleyip tekrar 10 dakika kaynatın.

Aynı işlemi 3. kez tekrarlayın. ( Her seferinde soğuk su ekleyerek kaynatın)

Son portakalları süzdükten sonra tencereye koyduğunuz kabukların içine 1. 5 su bardağı su, karanfiller ve 2 su bardağı şekeri ekleyin.

Portakallar şeffaflaşana kadar kaynatın. En son limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynatın.

Pişen kabukları süzgeçten süzün yağlı kağıt üzerine dizdikten sonra oda ısısında 1 saat bekletin. Eğer tel ızgaranız varsa tel ızgara üzerinde de bekletebilirsiniz.

Dinlenen kabukların üzerine şeker serpiştirin. Şekerler orantılı şekilde dağılsın diye şeker döktükten sonra harmanlayın. Dilerseniz portakalları teker teker şeker dolu bir kaseye batırarak da bulayabilirsiniz. İsteğe göre portakalların yarısını benmari usulü erimiş çikolataya batırabilirsiniz. Afiyet olsun.

Portakal kabuğu kaynatmak: Portakal kabuğu çayı, metabolizma dostu olan bir içecektir. İsterseniz sıcak veya soğuk şekilde tüketebileceğiniz portakal kabuğu çayı ile yağ yakımını başlatabilirsiniz. Diyet döneminde, ara öğünlerde portakal kabuğu çayını günde 2 defa kullanarak metabolizmanızı aktif tutabilirsiniz.

Kurutulmuş portakal kabuğu: Kuru portakal kabuğu ne ise yarar?

Antioksidan maddeler sayesinde ciltteki yağlanmayı ve lekelenmeyi önleyen portakal kabuğu, doğal bir şekilde cildinizi korumanızı sağlar. Portakal kabuklarının siyah noktayı engelleme, yağlanmayı temizleme ve sivilceleri kurutma özelliği bulunmaktadır.

Portakal Kabuğu Zararları

Portakal kabuğunun ana bileşenlerinden biri, vücut üzerinde uyarıcı etkileri olabilen sinefrindir. Ancak, ilk enerji patlaması geçtiğinde, kendinizi bitkin veya yorgun hissetmenize neden olabilir. Bu aynı zamanda görme ve baş ağrısı problemlerinin de sebebidir.