Nasır çilesinden 1 günde kurtulun nasıl mı? İşte cevabı verildi: Malzemeleri ara, toplamaya başla

Ayakların sürekli olarak ayakkabı içinde kalması, gün içinde uzun süreli ayakta kalmak gibi bazı durumlar birtakım cilt problemlerine neden olabilir. Nasır olarak bilinen deri sertleşmesi ise en yaygın görülen cilt sorunudur. Hayatı çileye dönüştüren nasırdan kurtulmak için yazıyı okumaya devam edebilirsiniz.

ASPİRİN YÖNTEMİ

Yarım çay bardağından biraz daha az suyun içine 4 adet aspirin atın ve aspirinleri eriyene kadar karıştırın. Macun kıvamına getirdikten sonra nasırlı bölgeye sürün. Üzerini bandaj ile kapatın. Bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Küçük çaplı nasırlar genelde bir günde yumuşar ve ağrı yok olur. Eğer geçmezse ertesi gün tekrar edin.

ANANAS YÖNTEMİ

Lezzetli bir tropikal meyve olan ananas, nasır tedavisi için oldukça etkilidir. Tedavi yöntemi ise oldukça kolay. Bir dilim ananası kesin ve nasırlı bölgenin üzerine yerleştirin. Ardından sargı beziyle sıkı bir şekilde sarın. Bir gece bekletin. Sabah kalktığınızda ayağınızdaki ananası çözün ve duru suyla yıkayın.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İNCİR YÖNTEMİ

Olgunlaşmamış incir nasır tedavisinde kullanılan bir diğer doğal yöntemdir. Yeşil incirin suyunu sıkın. Nasırlı bölgeye yoğun bir şekilde incir suyundan sürün. Bir gün boyunca nasırlı bölgeyi yıkamayın.

Evde nasır tedavisi: Yaklaşık 1 litre suyun içine papatya kurularını ya da papatya çayını ekleyin. Suyu biraz dinlendirin ve papatyaların açılmasını bekleyin. Suya karışan papatya, nasırı tedavi etmek için hazır olacak. Her gün 30 dakika kadar ayaklarınızı papatyalı suyun içinde bekletirseniz; nasırı iyileştirebilirsiniz.

AYAK BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

Her gün ayaklarınızı 15 dakika ılık suda bekletmeyi ihmal etmeyin.

Nasırlı bölgeyi her banyo sonrası ponza taşı ile törpüleyin.

Sürekli topuklu ayakkabı ya da sürekli terlik giymekten vazgeçin.

Deri sertleşmesini önlemek için ayak kremlerinden faydalanın.

Ayakkabı seçiminde çok sert ya da çok yumuşak taban almayın.

Nasır için nemlendirici kremler kullanılabilir. Nemlendirici kremler gün içinde kullanılabileceği gibi gece sürülüp çorap ya da plastik bir kılıf giyilebilir. Böylece sertleşmiş nasır dokusu yumuşar. Bu doku iyice nemlendirildikten sonra ufalanabilir ve ponza taşı yardımıyla soyulabilir.

Evde nasır kökü nasıl çıkarılır?

Limonla yapılan Doğal nasır tedavisi

-6 aspirin

– Yarım çay kaşığı su

-Yarım çay kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Aspirinleri un haline gelene kadar ezin. Aspirinlerin içine yarım çay kaşığı limon ve yarım çay kaşığı su ilave edip karıştırın. Karışımı nasır olan bölgelere sürün ve üzerini nemli bir bezle örtün. 10 dakika bekledikten sonra süngertaşı yardımıyla derinizi ovalamalısınız.



İlginizi çekebilir→Harvard Üniversitesi açıkladı! Beyin sağlığı için 6 süper besin: Meşhur gizli besinler çare olacak! ortaya çıktı → TIKLAYINIZ