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Kültür - Sanat Ali Kaçar’dan ‘Kemalizm ve Kürtler’ kitabı
Kültür - Sanat

Ali Kaçar’dan ‘Kemalizm ve Kürtler’ kitabı

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Ali Kaçar’dan ‘Kemalizm ve Kürtler’ kitabı

Yakın tarih üzerine önemli ve ciddi çalışmalarıyla tanınan ve Genç Birikim dergisinin başyazarı olan araştırmacı yazar Ali Kaçar’ın yeni kitabı ‘Kemalizm ve Kürtler’de, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde Kürt halkının statüsünü, yerini, değerini, resmi ideolojinin politikalarını ve bu politikaların doğurduğu sonuçları eleştirel ve İslamî bir perspektifle masaya yatırıyor.

Ali Kaçar’ın yeni kitabı ‘Kemalizm ve Kürtler’; yazarın, ‘Zirvedeki Mankurtlar’, ‘Mayınlı Tarlada Konuşmak’, ‘Baas Darbesinden PKK/PYD’ye Suriye Kürtleri’ kitaplarının bir anlamda devamı olarak piyasa çıktı. Söz konusu eser aynı zamanda nice yıllara mal olmuş bir zulmün son bulmasına katkıda bulunmayı da amaçlıyor.

Eserde, Kürtlerin Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi arasında 1515 yılında yapılan anlaşmayla özerk beylikler şeklinde yaşadığı ve dillerini, kültürlerini özgürce sürdürdüğü ancak Tanzimat Fermanı ve İttihat ve Terakki döneminde merkeziyetçi politikalarla bu özerkliğin zedelendiğini, nihayetinde Kemalizm rejimiyle birlikte tamamen ortadan kaldırıldığını gözler önüne seriyor.

Şeyh Said ve diğer ayaklanmaların etnik veya ayrılıkçı amaçlarla değil; Halifeliğin kaldırılmasına, İslamî değerlere yönelik baskılara ve Kürt kimliğinin inkâr edilmesine karşı birer dinî ve vicdanî tepki olduğu savunan eserde Kürtlerin çoğunluğunun Osmanlı'ya ve İslam ümmetine sadık kaldığının, Batılı devletlerin ayrılıkçı tekliflerini reddettiğinin de altını çiziyor.

Kitabında Türkiye'deki sorunun bir Türk-Kürt çatışmasından ziyade resmi ideolojinin ürettiği baskıcı, ırkçı, şovenist ve inkarcı bir ‘rejim problemi’ olduğunu savunan Ali Kaçar, sorunun çözümü için her türlü ırkçı yaklaşımın terk edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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