İki il arasındaki köprü yıkıldı!
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Sakarya’da etkili olan sağanak yağış, Sapanca’daki Yanık Köprüsü’nde hasara yol açtı. Köprüdeki hasar nedeniyle Sapanca ile Kocaeli’nin Kartepe ilçesi arasındaki ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlanıyor.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından Yanık Deresi Köprüsü yıkılma riski bulunduğu için tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
Yanık Köprü'sünün ulaşıma kapatılması nedeniyle Sapanca-Kartepe arasındaki yol alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
Yerel
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