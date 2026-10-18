Hz. Ali, rüşvetçilerin yüzüne tükürürdü

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Seçim dönemlerinde türbe türbe cami cami dolaşıp Yasin-i Şerifler okuyarak göz boyamaya çalışan suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yolsuzluk davasının dünkü duruşmasında Hazreti Ali’nin “Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır” sözüne atıfta bulunarak kendisini güldürdü. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülen davanın 101. duruşmasında sergilediği istismar “Hazreti Ali, rüşvetçinin yüzüne tükürürdü” yorumunu beraberinde getirdi.

İSTİKLAL MARŞI’NI ALET ETMİŞTİ

Geçen günkü duruşmada “Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım” dizelerini okuduğu İstiklal Marşı’nın kendisi için yazıldığı hezeyanında bulunan İmamoğlu, dün de “Biz ‘Korkma’ diyen Mehmet Akif’in seslendiği insanlarız” cümlesini kullanarak şov girişimini bir adım ileri taşıdı. Pişkin tavırlarıyla dikkat çeken Ekrem, “Kullandığı insanları bile yarın imha edecektir, bu zihniyet. Bu salonda nasıl bir karar çıkacağını hep birlikte izleyeceğiz. Bu salonda suçlu yok, siyaset var” diyerek algı yapmaya çalıştı. Yine iktidara “Yaradan sizi, sizden bu milleti korusun, bu milleti de sizden korusun” demesi üzerine duruşma salonundaki büyük çoğunluğu din dersine karşı çıkan yandaşları, topluca “amin” dediler.

“ÖYLE BİR ŞEY YOK” YALANI

İmamoğlu, çapraz sorgu esnasında ise inkâr taktiğini kullandı. İBB Harita Mühendisi Yakup Öner’in kendisinden elden 100 bin dolar aldığı beyanının hatırlatılması üzerine “Öyle bir şey yok. Ne öyle şahsen bir teslimim var ne de öyle bir şey var” cevabını verdi. Öner’i müfteri ilan eden İmamoğlu, hızını alamayarak savcılığın şüphelilere yönelik usulsüz sorgu yöntemleri uyguladığı yalanını dillendirdi. Bazı sanıkların İstanbul Adliyesi’ne getirilirken tehdit edildiğini ve baskı altına alındığı palavrasını ortaya atan İmamoğlu, Mahkeme Başkanı’na “Bence siz benim cevabım kadar bu usulsüz soruşturma dönemini de yargılamanız ve onu değerlendirmeniz gerekir ” deme cüretinde bulundu. Mahkeme Başkanının, itirafçı Adem Soytekin’e tutuklu olduğu sırada “Dik dur bizi satma” yazılı notlar iletilip iletilmediği, avukatlar üzerinden baskı uygulanıp uygulanmadığını sorması üzerine İmamoğlu pişkince, “‘Dik dur’ demek güzel bir söz, öyle bir not yollamadım da kötü bir söz değilmiş zaten. Bizim orada horon dik oynanır. Keşke herkes dik dursa” diye demogoji yaptı. İtirafçı Ertan Yıldız’ın beyanlarını hatırlatması üzerine sinirlenen Ekrem, “Aziz İhsan Aktaş ile tanışıklığınız var mı” sorusunu ise “Allah korusun” cevabını verdi.

İBB DAVASINDA 7 TAHLİYE

436 sanığın yargılandığı duruşmada, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ümit Polat, Nilgün Cendek, Tolga Kılıç, Fatih Temür, Melih Geçek, Aytekin Karaarslan ve Adem Başer’in tahliyesine karar verildi. İmamoğlu dahil diğer tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi. Tutuksuz sanıklar için ev hapsi ve imza yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleri kaldırıldı. Geçek, başka bir dosyadan verilen tutuklama nedeniyle cezaevinden çıkamayacak. Duruşma, 2 Kasım Pazartesi gününe ertelendi. Kararın ardından İmamoğlu ve avukatları provokasyona soyundu. Avukatları mahkemenin kararını protesto ederken Ekrem’den “Adalet dışarıda adalet millette. Millet ayağa kalksın, millet” tahriki geldi.