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Spor

Kasımpaşa dört köşe

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kasımpaşa dört köşe

Trendyol Süper Lig'in 8. Haftasında günün ilk maçında Samsunspor'u konuk eden Kasımpaşa, rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'de günün ilk maçında Kasımpaşa, Samsunspor'u 4-1 yendi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri; 26. dakikada Claudio Winck, 31. dakikada Adem Arous, 64. dakikada Adem Arous ve 78. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti.

Nenad Bjelica önderliğinde ilk sınavına çıkan konuk takımın tek golü ise 45. dakikada Tanguy Coulibaly'den geldi.

Emre Belözoğlu ve öğrencileri, bu skorun ardından puanını 13'e yükseltti. Karadeniz temsilcisi ise 4 puanla 17. sırada kaldı.

Kasımpaşa, gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına gidecek. Samsunspor ise  Amedspor'u konuk edecek.

Süper Lig’den 3. Lig’e… İşte futbolda haftanın programı
Süper Lig’den 3. Lig’e… İşte futbolda haftanın programı

Spor

Süper Lig’den 3. Lig’e… İşte futbolda haftanın programı

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