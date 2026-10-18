İmamoğlu’nun Sarıyer’deki iki villası! Karahasanoğlu o tarihe dikkat çekti

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Ekrem İmamoğlu'nun mahkemede iki villaya ilişkin verdiği cevabı değerlendirdi.

Mahkeme başkanının Ali Nuhoğlu'nun rüşvet olarak verdiğini söylediği iki villayı sorması üzerine İmamoğlu'nun, “450 metrekarelik iki ev aldım, 1500 metrekarelik üç ev ve 500 bin dolar verdim” dediğini aktardı.

İKİ VİLLANIN SAHİBİ ŞİRKETE DİKKAT ÇEKTİ

Karahasanoğlu, iki villanın sahibi Güllüce Tarım Ltd. Şti.'nin hisselerinin 7 Mart 2024'te, yani yerel seçimlerden yalnızca 23 gün önce İmamoğlu'nun aile şirketine devredildiğini yazdı.

Noterdeki resmi işlemde devir karşılığının 15 milyon TL'lik üç çek olarak gösterildiğini belirten Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun mahkemede sözünü ettiği üç ev ve diğer ödemenin bu işlemde yer almamasına dikkat çekti.

“NOTERDE BUNLARI SÖYLEMİYORSUN”

Karahasanoğlu, daha sonra üç ev ve ilave ödeme içeren başka bir anlaşmanın gündeme geldiğini aktararak şu ifadeyi kullandı:

“İyi de arkadaş, noterde bunları söylemiyorsun.”

Karahasanoğlu, işlemin seçimden 23 gün önce gerçekleştirilmesini de sorgulayarak yazısına “Ekrem, 2024 seçimini kazanacağına kendi de inanmamış!” başlığını attı.

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