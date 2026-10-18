  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Berlin'den Washington'a Rus dizeli çıkışı! Merz'den ABD'ye sert tepki Hürmüz'de dev tanker mayına çarptı! 2 milyon varil petrol taşıyordu Türkiye ve Katar için Büyük iddia: İsrail’in idam fermanını yazıyorlar Hakan Fidan en büyük güvenlik tehdidini açıkladı Bakan Çiftçi'den Terörsüz Türkiye açıklaması Reyhanlı’da sevinç ve hüzün iç içe! Bombacı caniyi yakalayan devletimiz var olsun! Bakan Gürlek'e bot hesaplarla operasyon 4 cami hesap sormak için dava açtı: Cami ve Müslümanları fişleyen şirkete dava Bakan Kurum’dan talimat geldi: Ayazağa’daki dere yatağında yıkımlar başladı Başkan Erdoğan canlı yayında rezil etmişti: Alman Şansölye'den Siyonist'e uşaklık
Ekonomi Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Paralar iade edilmeye başlandı: Tanıdık isimler de var
Ekonomi

Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Paralar iade edilmeye başlandı: Tanıdık isimler de var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Paralar iade edilmeye başlandı: Tanıdık isimler de var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında para trafiğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tutuklanan 87 şüpheliden 17'si soruşturmaya konu kazançlarını iade etmek için başvururken, 15 kişinin parası TMSF hesaplarına yatırıldı. Tutuksuz şüphelilerden eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın da iade yaptığı öğrenildi. Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya da daha önce anapara dışındaki kazançlarını iade etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi.

Merkezi Kayıt Kuruluşundan (MKK) temin edilen veriler doğrultusunda sermaye piyasalarındaki işlemleri mercek altına alan savcılık, şüphelilerin para hareketlerini incelemeye devam ediyor.

Soruşturma ilerledikçe dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Şüphelilerden bazıları soruşturmanın konusu olan kazançları iade etmek için harekete geçti.

17 TUTUKLU İADE İÇİN BAŞVURDU

Yeni Şafak'ın haberine göre soruşturma kapsamında tutuklanan 87 şüpheliden 17'si, fon ve hisse senedi işlemlerinden elde ettikleri ve soruşturmaya konu edilen kazançların iadesi amacıyla savcılığa başvurdu.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından 15 tutuklu şüphelinin iade işlemi tamamlandı.

Diğer 2 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

PARALAR TMSF'NİN ÖZEL HESABINA YATIRILDI

Şüphelilerin iade ettiği paraların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bu amaçla oluşturulan özel hesaplara aktarıldığı bildirildi.

İade edilecek tutarların belirlenmesinde şüphelilerin sermaye piyasasına yatırdığı anapara ile işlemler sonucunda elde ettiği kazançların birbirinden ayrıldığı kaydedildi.

Mali incelemeler sonucunda tespit edilen net kazanç miktarlarının iade sürecinde dikkate alındığı belirtildi.

TAHA ÇAKMAK DA PARA İADE ETTİ

Soruşturmada yalnızca tutuklu şüphelilerin değil, tutuksuz yargılanan bazı isimlerin de para iadesinde bulunduğu öğrenildi.

Bunlardan biri, eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak oldu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade veren ve hakkında tutuksuz soruşturma yürütülen Çakmak'ın, incelemeye konu yatırımlarıyla bağlantılı meblağı TMSF bünyesindeki iade hesabına aktardığı bildirildi.

ESKİ BAKAN KAYA VE EŞİ DE İADE ETMİŞTİ

Soruşturmada adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya da daha önce para iadesinde bulunmuştu.

Kaya çiftinin yatırımlarındaki anapara haricinde elde ettikleri kazançları, TMSF bünyesinde oluşturulan isteğe bağlı iade hesabına yatırdıkları açıklanmıştı.

Böylece soruşturma kapsamında iade yoluna giden isimler arasına dikkat çeken kamuoyu figürleri de eklenmiş oldu.

İADE NE ANLAMA GELİYOR?

Soruşturmanın en kritik noktalarından birini ise yapılan iadelerin hukuki anlamı oluşturuyor.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre şüphelilerin parayı iade etmesi, haklarındaki suçlamaları kabul ettikleri anlamına gelmiyor.

Aynı şekilde para yatırılması, ilgili kişinin otomatik olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacağı veya soruşturma kapsamında aklandığı anlamına da gelmiyor.

Şüphelilerin hukuki durumları, elde edilen deliller ve mali incelemeler doğrultusunda savcılık tarafından ayrıca değerlendirilecek.

FON SORUŞTURMASINDA PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

Savcılığın MKK kayıtları ve mali veriler üzerinden yürüttüğü soruşturmada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin yanı sıra bu işlemlerden elde edilen kazançların izinin sürüldüğü belirtiliyor.

Şüpheli görülen fon ve hisse işlemlerindeki para hareketlerinin tek tek incelendiği soruşturmanın yeni isim ve işlemlere doğru genişleyip genişlemeyeceği ise önümüzdeki süreçte netleşecek.

Fon kanun teklifi kabul edildi: Fatura millete değil, sorumlulara ödetilecek
Fon kanun teklifi kabul edildi: Fatura millete değil, sorumlulara ödetilecek

Ekonomi

Fon kanun teklifi kabul edildi: Fatura millete değil, sorumlulara ödetilecek

Bakan Şimşek duyurdu: Fon yatırımcılarını ilgilendiren düzenleme için tarih verdi
Bakan Şimşek duyurdu: Fon yatırımcılarını ilgilendiren düzenleme için tarih verdi

Ekonomi

Bakan Şimşek duyurdu: Fon yatırımcılarını ilgilendiren düzenleme için tarih verdi

Fondaş medya yazılı bile veremiyor! Ekrem’in canlı yayıncılarının maskesi indi
Fondaş medya yazılı bile veremiyor! Ekrem’in canlı yayıncılarının maskesi indi

Gündem

Fondaş medya yazılı bile veremiyor! Ekrem’in canlı yayıncılarının maskesi indi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kral

Erdoğan'ın da dediği gibi millet can hiras bu cendereden kurtulmaya çalışırken en yakınındaymis gibi duranlarin hesabını vermesi gerekiyor. Hapisse hapis... Çünkü en büyük hançer onlarda en çok onlar zarar veriyor. Dine ülkeye vatana Erdoğan'a . Savunulacak bir durum kalmıyor.

mustafa

nolcak tutuklanmı caklarnı ))))
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23