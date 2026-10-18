Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Paralar iade edilmeye başlandı: Tanıdık isimler de var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi.

Merkezi Kayıt Kuruluşundan (MKK) temin edilen veriler doğrultusunda sermaye piyasalarındaki işlemleri mercek altına alan savcılık, şüphelilerin para hareketlerini incelemeye devam ediyor.

Soruşturma ilerledikçe dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Şüphelilerden bazıları soruşturmanın konusu olan kazançları iade etmek için harekete geçti.

17 TUTUKLU İADE İÇİN BAŞVURDU

Yeni Şafak'ın haberine göre soruşturma kapsamında tutuklanan 87 şüpheliden 17'si, fon ve hisse senedi işlemlerinden elde ettikleri ve soruşturmaya konu edilen kazançların iadesi amacıyla savcılığa başvurdu.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından 15 tutuklu şüphelinin iade işlemi tamamlandı.

Diğer 2 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

PARALAR TMSF'NİN ÖZEL HESABINA YATIRILDI

Şüphelilerin iade ettiği paraların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bu amaçla oluşturulan özel hesaplara aktarıldığı bildirildi.

İade edilecek tutarların belirlenmesinde şüphelilerin sermaye piyasasına yatırdığı anapara ile işlemler sonucunda elde ettiği kazançların birbirinden ayrıldığı kaydedildi.

Mali incelemeler sonucunda tespit edilen net kazanç miktarlarının iade sürecinde dikkate alındığı belirtildi.

TAHA ÇAKMAK DA PARA İADE ETTİ

Soruşturmada yalnızca tutuklu şüphelilerin değil, tutuksuz yargılanan bazı isimlerin de para iadesinde bulunduğu öğrenildi.

Bunlardan biri, eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak oldu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade veren ve hakkında tutuksuz soruşturma yürütülen Çakmak'ın, incelemeye konu yatırımlarıyla bağlantılı meblağı TMSF bünyesindeki iade hesabına aktardığı bildirildi.

ESKİ BAKAN KAYA VE EŞİ DE İADE ETMİŞTİ

Soruşturmada adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya da daha önce para iadesinde bulunmuştu.

Kaya çiftinin yatırımlarındaki anapara haricinde elde ettikleri kazançları, TMSF bünyesinde oluşturulan isteğe bağlı iade hesabına yatırdıkları açıklanmıştı.

Böylece soruşturma kapsamında iade yoluna giden isimler arasına dikkat çeken kamuoyu figürleri de eklenmiş oldu.

İADE NE ANLAMA GELİYOR?

Soruşturmanın en kritik noktalarından birini ise yapılan iadelerin hukuki anlamı oluşturuyor.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre şüphelilerin parayı iade etmesi, haklarındaki suçlamaları kabul ettikleri anlamına gelmiyor.

Aynı şekilde para yatırılması, ilgili kişinin otomatik olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacağı veya soruşturma kapsamında aklandığı anlamına da gelmiyor.

Şüphelilerin hukuki durumları, elde edilen deliller ve mali incelemeler doğrultusunda savcılık tarafından ayrıca değerlendirilecek.

FON SORUŞTURMASINDA PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

Savcılığın MKK kayıtları ve mali veriler üzerinden yürüttüğü soruşturmada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin yanı sıra bu işlemlerden elde edilen kazançların izinin sürüldüğü belirtiliyor.

Şüpheli görülen fon ve hisse işlemlerindeki para hareketlerinin tek tek incelendiği soruşturmanın yeni isim ve işlemlere doğru genişleyip genişlemeyeceği ise önümüzdeki süreçte netleşecek.