Trabzon’a 2 eksikle gidiyor! Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında derbi maçta yarın Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Orkun Kökçü ile Milot Rashica kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın Trabzon kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü ile Milot Rashica, kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy.