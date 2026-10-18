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Kültür - Sanat Genç Birikim'in yeni sayısı çıktı: 3. yıl dönümünde Aksa Tufanı ve biz…
Kültür - Sanat

Genç Birikim'in yeni sayısı çıktı: 3. yıl dönümünde Aksa Tufanı ve biz…

Yeniakit Publisher
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Genç Birikim'in yeni sayısı çıktı: 3. yıl dönümünde Aksa Tufanı ve biz…

Gündemdeki gelişmeleri İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Ekim 2026 (292.) sayısı çıktı. Araştırmacı yazar Ali Kaçar’ın Aksa Tufanının, Müslümanlarla kâfirler arasında unutulmaya yüz tutan hak-batıl mücadelesini yeniden Müslümanların gündemine getirdiğine dikkati çektiği dergi, ayın dosya konusu olarak ‘Üçüncü Yılında Aksa Tufanı ve Biz’ olarak belirledi.

Yirmi beşinci yayın döneminde olan Genç Birikim’in Ekim 2026 sayısın araştırmacı yazar Ali Kaçar, ‘Aksa Tufanı Üçüncü Yılında’ başlıklı makalesinde; Aksa Tufanının, Müslümanlarla kâfirler arasında unutulmaya yüz tutmuş hak-batıl mücadelesini, yeniden Müslümanların gündemine getirdiğine dikkatleri çekiyor.

Bu ayın dosya konusu ise ‘Üçüncü Yılında Aksa Tufanı ve Biz’ belirlendi. Dosya konusu çerçevesinde;

3. Yılında Aksa Tufanı, Gazze ve Biz başlıklı yazısında Fatih Pala, Aksa Tufanı’nın sadece bir coğrafyanı mücadelesi değil ümmetin ve insanlığın aynası olduğunu gündeme getiriyor.

İmtihan başlığını verdiği yazısında Emrah Doğru ise nimetlerle, imkanlarla ve tavırlarımızla imtihan edildiğimizi hatırlatıyor.

GAZZE İMTİHANINDA NEREDE SUSULDU?

‘Filistin: Bir Davanın Adı’ başlıklı çalışmasında Erdal Tuğrul, Filistin halkının sahip olduğu imanın ve direnme gücünün özelde Müslümanlara genelde ise bütün dünyaya örnek olduğuna dikkat çekiyor.

‘Bir Aynadır Gazze’ başlığı altında topladığı düşüncelerinde Kanarya Banu Dağ, Gazze imtihanında; nerede susulduğuna, mazeret üretildiğine, o insanların acısının hissedilip hissedilmediğine dair sorular sorarak duyarlılık ilkesine parmak basıyor.

Gazze’nin Aynasında Kendimiz başlığıyla sunduğu fikirlerinde Kemal Ünlütaş, gücü yettiğince iyiliğin, adaletin, merhametin ve hakkın yanında durulması gerektiğine vurgu yapmış.

PEKİ YA BİZİM İMTİHANIMIZ?

‘Peki, Ya Bizim Tufanımız?’ başlığına misafir ettiği düşüncelerinde Rüstem Ayılmazdır, Gazze’nin nasıl cihad edileceğini, direnişi, takvayı, nasıl bedel ödeneceğini öğrettiğinin altını çiziyor.

‘Varsa Yoksa Tufanu’l-Aksa’ başlığını verdiği şiirimsi yazısında Rüveyde Bera Pala ise bir başına kalan ümmetin perişanlığını toprağın bağrına gömmek mi gerektiğini soruyor.

‘Yahya Sinvar’ başlığını verdiği şiirinde Taşkın Önel de şehidin yüreğinin bile korku vermeye yeteceğini kaydediyor.

Ayrıca Ali Kaçar’ın ‘Toplumsal Çöküşte Siyasetin Etkisi II’, Abdullah Salih’in ‘Siyonizme Geçit Vermeyen Sultan’, Ahmet Zeki İzgöer’in ‘Şehsuvar Bey Camii’, Psk. İmren Büyüköz’ün ‘Kur’an ve Psikoloji Işığında Stres Yönetimi Üzerine Bütüncül Bir Yaklaşım – VII’, Taşkın Önel’in ‘İbadet İnşa Eder’ başlıklı yazısı ile Dr. İsmail Ceylan’ın ‘İrlanda, İsrail Karşısında Sahaya Çıktığı Anda Kaybetti’ başlıklı çevirisi de dergide yer alıyor.

Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye yayın hayatında başarılar diliyoruz.

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