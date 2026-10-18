Savaş kızıştı! Suudi Arabistan helikopteri düştü: Husiler “Biz vurduk” dedi

Yemen'de Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki çatışmalar şiddetlenirken bölgeden dikkat çeken bir haber daha geldi.

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran bölgesinde askeri bir helikopter düştü.

Ancak helikopterin neden düştüğüne ilişkin taraflardan birbirinden tamamen farklı iki açıklama geldi.

HUSİLER: HELİKOPTERİ BİZ DÜŞÜRDÜK

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a ait bir askeri helikopterin Necran yakınlarında Husi güçleri tarafından vurulduğunu öne sürdü.

Seri, helikopterin sınır hattındaki Husi mevzilerine yönelik askeri faaliyet yürüttüğü sırada hedef alındığını belirtti.

Husi sözcüsü helikopterin hangi sistemle hedef alındığını açıklamazken operasyonda “uygun bir silah” kullanıldığını bildirdi.

RİYAD'DAN FARKLI AÇIKLAMA: TEKNİK ARIZA

Husilerin açıklamasının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan da helikopterin düştüğüne ilişkin doğrulama geldi.

Ancak Riyad cephesi olayın Husi saldırısından kaynaklandığını kabul etmedi.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan Ulusal Muhafızlar Bakanlığına ait AH-6i tipi helikopterin Necran bölgesinde teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıkladı.

2 MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

Koalisyon açıklamasına göre helikopterde bulunan iki mürettebat kazada hayatını kaybetti.

Teknik arızanın niteliğine ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

Böylece helikopterin düştüğü her iki tarafın açıklamalarıyla doğrulanırken, düşüş nedenine ilişkin iki farklı anlatım ortaya çıktı. Husiler helikopteri vurduklarını öne sürerken Suudi Arabistan tarafı teknik arıza açıklaması yaptı.

HUSİLERDEN İHA İDDİASI DA GELDİ

Husiler ayrıca Yemen'in Hacce vilayeti üzerinde Suudi Arabistan'la bağlantılı silahlı bir Karayel keşif İHA'sının vurulduğunu da öne sürdü.

Bu iddiaya ilişkin bağımsız bir doğrulama bulunmuyor.

YEMEN CEPHESİNDE ÇATIŞMALAR YENİDEN ŞİDDETLENDİ

Helikopter olayı, Yemen cephesinde tansiyonun yeniden yükseldiği bir dönemde meydana geldi.

Son günlerde Husiler Suudi Arabistan topraklarına yönelik füze ve İHA saldırılarını artırırken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdı. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve Suudi enerji altyapısı da son saldırı dalgasında hedefler arasında yer aldı.

Necran'daki helikopter vakasıyla birlikte tarafların karşılıklı açıklamaları, Yemen-Suudi Arabistan hattındaki askeri gerilimin daha da tırmanabileceğine yönelik endişeleri artırdı.