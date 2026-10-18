  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hasta başına 2 bin 600 dolar kasada! Sağlık turizmi para basıyor Fiyatı 39 liraya kadar düştü! Sektör çalışanları isyan etti! Türk kahvesi ne kadar kahve içilmeli? Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi... Hadi gelin birlikte okuyalım C vitamini açısından zengin: Dağlardan toplanan bu meyveyi yerken dikkat! Gramı bile servet değerinde Yumurta kabuklarını sakın çöpe atmayın: Mutfak temizliğinde bu yöntem bakın ne işe yarıyor Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı! Mutfakta ve temizlikte beklenen fırsat! A101'de dev indirim haftası başladı! AFAD personel o anları paylaştı! Tüyleri diken diken eden kurtarma operasyonu CHP'li belediyenin 2026'da gündeme geldiği saçmalığa bakın Yükleyenlerde hiç suç yok mu? Yapay zekada özel fotoğraf skandalı
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
AFAD personel o anları paylaştı! Tüyleri diken diken eden kurtarma operasyonu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

AFAD personel o anları paylaştı! Tüyleri diken diken eden kurtarma operasyonu

Sakarya’da sağanak yağışın ardından dere taşkınında mahsur kalan, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 8 kişiyi halat düzeneğiyle kurtaran AFAD ekibinin amiri, nefes kesen operasyon sırasında yaşadıklarını anlattı.

#1
Foto - AFAD personel o anları paylaştı! Tüyleri diken diken eden kurtarma operasyonu

Sakarya'da çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla bu sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle sel suları Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nden geçen derenin taşmasına, köprünün yıkılmasına neden oldu. Dere kenarındaki bungalovda mahsur kalan ailenin yardımına, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri yetişti. Dere üzerinden halatlı düzenek kuran ekipler, mahsur kalan 1'i bebek, 1'i çocuk, 2'si kadın olmak üzere toplam 8 kişiyi kurtardı. Kurtarma esnasında uykusundan uyanan bebeği tekrar sallayarak uyutmaya çalışan AFAD personeli ile diğer görevliler, o anları AA muhabirine anlattı.

#2
Foto - AFAD personel o anları paylaştı! Tüyleri diken diken eden kurtarma operasyonu

"Annenin bebeğe sarılması paha biçilmez duyguydu" Sakarya AFAD Doğada Arama Kurtarma (DAK) sorumlu ekip amiri Murat Ergül, AA muhabirine, kurtarma operasyonunda önce çocukların annelerini güvenli alana tahliye ettiklerini söyledi. Daha sonra emniyet noktalarını değiştirdiklerini belirten Ergül, "5 yaşındaki Ayaz isimli çocuğumuz çok korkuyordu, onu sakinleştirmemiz gerekiyordu. Ona kendi çocuğumdan bahsettim, karşıya nasıl geçileceğini soruyordu. 'Süpermen olabiliriz' diyerek hatta yumruğum hep ileri doğru göstererek Süpermen gibi onu sakinleştirerek karşıya geçirdik. Sonra bebeğimize sıra geldi. Bebeğimizi sisteme (halat) bağladığımda uyuyordu, biraz uykusundan uyandırmış olduk. Ağlamaya başladı, onu pışpışlayarak tekrar uykuya daldırdık. Bu da bize mutluluk verdi, hatta gülümsetti bizi. En çok mutluluk duyduğum, tekrar onu uyutmak oldu." diye konuştu. Ergül, annenin bebeğe sarılmasının paha biçilmez duygu olduğunu dile getirerek, "Bize çok teşekkür ve dua ettiler. Operasyonu başarıyla tamamladık. Gerçekten zor durumdu. Bebeği bağlayabileceğimiz fazla sistem ve aparatın olmadığı bilinmekteydi. Kendi bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda onu sisteme bağladık ve sorumluluk aldık. Bu sorumluluk sonucunda operasyonu başarılı şekilde tamamlamış olmamızdan mutluluk ve gurur duyduk." ifadesini kullandı. Sakarya AFAD Arama Kurtarma birim amiri Muhammet Şanlı da günlerdir yoğun çalıştıklarını, mahsur kalan birçok kişiyi kurtardıklarını anlatarak, "Bebeğin kurtarıldığı operasyon, ciddi koordinasyon ve planlama gerektiriyordu. Planladık ve ekiplerimizle vatandaşlarımıza ulaştık. Sağ salim evlerine ulaştılar." dedi.

#3
Foto - AFAD personel o anları paylaştı! Tüyleri diken diken eden kurtarma operasyonu

"Operasyonun en kritik noktası bebeğin tahliyesiydi" Sakarya AFAD arama kurtarma teknisyeni Alihan Yazıcı ise kurtarma operasyonunun planladıkları gibi gittiğini ancak birkaç aksilik yaşadıklarını dile getirdi. Kurdukları ana emniyet noktasının elektrik direği olduğunu, sel sularının yükselmesiyle direğin altının oyulmaya başlanmasıyla ikinci bir ana emniyet noktası oluşturduklarını ve tahliyeyi ilk 2 kişiden sonra farklı yere almak zorunda kaldıklarını anlatan Yazıcı, "Acele etmemiz gerekiyordu, sel suları sürekli yükseliyordu. Operasyonun en kritik noktası bebeğin tahliyesiydi. O yüzden ana emniyet noktasını yukarı çıkarmak zorunda kaldık. Onların hayatları söz konusuydu. Karşılaştığımız zorlukların üstesinden pratik zekamız ve aldığımız eğitimler neticesinde geldiğimizi düşünüyorum. Zorlu ama sonu güzel yorgunlukla bitti." diye konuştu.

#4
Foto - AFAD personel o anları paylaştı! Tüyleri diken diken eden kurtarma operasyonu

Sakarya AFAD arama kurtarma teknisyeni Mert Çömlekçioğlu, mahsur kalanlara ulaşmak için merkezden çıktıklarında yolların kapalı olduğunu fark ettiklerini kaydetti. Yanaşabilecekleri en yakın noktanın mahsur kalanların bulundukları yerin karşısı olduğunu belirten Çömlekçioğlu, "Toplantı yaptıktan sonra bir kişinin yüzerek nehrin karşısına geçmesi gerektiğini fark ettik. Bu görev de bana verildi. Kendi emniyetimi aldıktan sonra karşıya yüzerek geçtim. Daha sonra oradaki hattı kurarak göreve başladık." sözlerini sarf etti. Çömlekçioğlu, sel suyunun kuvvetli aktığını dile getirerek, "Taşların deredeki vurma sesleri de geliyordu. Emniyetli şekilde geçtik. Taşların vatandaşımıza ya da personelimize gelme durumu da olabilirdi. Çok şükür böyle bir kaza yaşanmadı. Ailemizi ve bebeğimizi güvenli şekilde karşı kıyıya geçirdik." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Husiler'den Suudi Arabistan iddiası! Eğer doğruysa durum çok vahim
Dünya

Husiler'den Suudi Arabistan iddiası! Eğer doğruysa durum çok vahim

Yemen'deki İran destekli Husiler, yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopteri düşürdüklerini iddia etti.

Neler oluyor? 24 saate 5 İHA düştü
Dünya

Neler oluyor? 24 saate 5 İHA düştü

Doğu Avrupa ülkesi Moldova, 24 saatten kısa sürede topraklarına düşen beş insansız hava aracının (İHA) Rusya’ya ait olduğunu belirterek Mosk..
Cenk’ten Fenerlileri kızdıracak mesaj
Gündem

Cenk’ten Fenerlileri kızdıracak mesaj

Beşiktaş’taki uzun yılların ardından Fenerbahçe’nin yolunu tutan Cenk Tosun, kariyerinde ses getiren transferine ilişkin çarpıcı değerlendir..
Funda Karayel’den çocuk güzellik yarışmasına sert tepki: Yasaklanmalı!
Gündem

Funda Karayel’den çocuk güzellik yarışmasına sert tepki: Yasaklanmalı!

Sabah gazetesi yazarı Funda Karayel, Antalya’da 4-13 yaşındaki çocukların katılımıyla düzenleneceği belirtilen “Little Miss and Little Miste..
Hakan Fidan en büyük güvenlik tehdidini açıkladı
Gündem

Hakan Fidan en büyük güvenlik tehdidini açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda çarpıcı mesajlar verdi. Fidan, ..
CHP’li isimden Özgür Özel’e çağrı… Kırık ayakla ilgili iddialara ya dava aç ya cevap ver
Gündem

CHP’li isimden Özgür Özel’e çağrı… Kırık ayakla ilgili iddialara ya dava aç ya cevap ver

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın, "Ayağını nasıl kırdığını açıklasın" çağrısı siyaset kulislerini hareketlendirdi. CHP’li Bülent..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23