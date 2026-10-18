AFAD personel o anları paylaştı! Tüyleri diken diken eden kurtarma operasyonu

"Annenin bebeğe sarılması paha biçilmez duyguydu" Sakarya AFAD Doğada Arama Kurtarma (DAK) sorumlu ekip amiri Murat Ergül, AA muhabirine, kurtarma operasyonunda önce çocukların annelerini güvenli alana tahliye ettiklerini söyledi. Daha sonra emniyet noktalarını değiştirdiklerini belirten Ergül, "5 yaşındaki Ayaz isimli çocuğumuz çok korkuyordu, onu sakinleştirmemiz gerekiyordu. Ona kendi çocuğumdan bahsettim, karşıya nasıl geçileceğini soruyordu. 'Süpermen olabiliriz' diyerek hatta yumruğum hep ileri doğru göstererek Süpermen gibi onu sakinleştirerek karşıya geçirdik. Sonra bebeğimize sıra geldi. Bebeğimizi sisteme (halat) bağladığımda uyuyordu, biraz uykusundan uyandırmış olduk. Ağlamaya başladı, onu pışpışlayarak tekrar uykuya daldırdık. Bu da bize mutluluk verdi, hatta gülümsetti bizi. En çok mutluluk duyduğum, tekrar onu uyutmak oldu." diye konuştu. Ergül, annenin bebeğe sarılmasının paha biçilmez duygu olduğunu dile getirerek, "Bize çok teşekkür ve dua ettiler. Operasyonu başarıyla tamamladık. Gerçekten zor durumdu. Bebeği bağlayabileceğimiz fazla sistem ve aparatın olmadığı bilinmekteydi. Kendi bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda onu sisteme bağladık ve sorumluluk aldık. Bu sorumluluk sonucunda operasyonu başarılı şekilde tamamlamış olmamızdan mutluluk ve gurur duyduk." ifadesini kullandı. Sakarya AFAD Arama Kurtarma birim amiri Muhammet Şanlı da günlerdir yoğun çalıştıklarını, mahsur kalan birçok kişiyi kurtardıklarını anlatarak, "Bebeğin kurtarıldığı operasyon, ciddi koordinasyon ve planlama gerektiriyordu. Planladık ve ekiplerimizle vatandaşlarımıza ulaştık. Sağ salim evlerine ulaştılar." dedi.