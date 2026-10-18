Hz. İsa’lı haç, kilisede rahibi öldürdü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ekvador’da bir kilisede ayin yöneten rahip Patricio Alfredo Sánchez Molinari, arkasındaki duvara sabitlenmiş Hz. İsa’yı çarmıha gerili şekilde gösteren büyük ahşap haçın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Ekvador’un Guayaquil kentindeki Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Kilisesi’nde 17 Ekim Cumartesi günü meydana gelen olayda ayin yöneten Rahip Patricio Alfredo Sánchez Molinari, cemaatin karşısında konuştuğu sırada arkasında bulunan ağır ahşap haç aniden duvardan ayrılarak üzerine düştü. Haçın çarpmasıyla yere düşen rahibin yardımına kilisedekiler koştu ancak Sánchez Molinari olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.