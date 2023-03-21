Canan Karatay uyardı! Bu besini yiyen 95 yaşına kadar yaşar: Her lokması şifa, yüzyıllar önce vardı

Canan Karatay sağlık konusunda araştırmalar yapan bir hocamız. Canan Karatay'ın üzerinde sıklıkla durduğu besinlerin başında ise hayvansal yağlar geliyor. Hayvansal yağların tadı birçok kişiye ağır gelebilir. Ancak Canan Karatay hocaya göre sağlığın şifresi bu yağlarda diyor. İşte ayrıntılar...

KAVURMA KUYRUK YAĞI İLE YENMELİ

Bütün Anadolu'da sabah öğlen kavurma yeme kültürünün olduğunu hatırlatan Karatay, şöyle dedi: "Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar."

BOL BOL İÇEMEMİZİ TAVSİYE ETMİŞTİ

Sağlık alanında önde gelen isimlerden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay'ın, daha önce kelle paça önerisi çok konuşulmuş, uzman isim kelle paça ve D vitamini için "Kelle paça ve D vitamini gelmiş geçmiş virüslere ve mutasyonlara karşı bağışıklık için güçlü destekler arasında ilk sıralarda yer alır." demişti

Öte yandan Koronavirüs döneminde sıkça tükettiğini ve faydasının oldukça fazla olduğunu dile getiren Canan Karatay, kelle paçadan sonra en sağlıklı bulduğu besinin bu olduğunu söyledi.

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CANAN KARATAY GİZLİ SIRRINI AÇIKLADI

"Dünyanın en güzel besini hangisidir?" sorusuna lahana turşusu cevabını veren Canan Karatay, "Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser ve kalp hastası olmanızı, Alzheimer olmanızı önler; ayrıca karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler" ifadelerini kullandı.

TURŞUNUN FAYDALARI NELER? Yüzyıllar önce Arkaik kültüründe yapılmaya başlayan turşu büyük topraktan yapılma küplerde yapılırdı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Turşu bütüncül olarak bağışıklık sistemini koruyup güçlendirir. Bu koruyucu etkinliği hem içeriğindeki probiyotik bakteriler hem de turşuyu oluşturan sebze ve meyvelerin kendi özellikleri ile yapar. Fermente bir yiyecek olduğu için bakteri açısından zengin. Bu bakteriler bağırsak florasının zenginleşmesini sağlar ki güçlü bir bağırsak florası güçlü bir bağışıklık sistemi anlamına gelir. Turşu ile gelen yararlı bakteriler aynı zamanda bağırsaklarda K vitamini yapımına destek olur. K vitamini ise yaralanmalar sonrasında kanın pıhtılaşmasında rol alan bir vitamin. Ayrıca tiamin, riboflavin gibi B grubu vitaminlerine katkı sağlar. Tiamin sinir sisteminin korunması ve hafızanın güçlenmesine yardımcı olurken, depresyona karşı koruyucu görev üstlenir. Hem tiamin hem riboflavin karbonhidrat ve yağ metabolizmasında rol oynar.

KABIZLIĞA ŞİFA OLUYOR

Hem çok lifli yapısıyla hem de içeriğindeki fermente bakterilerle bağırsak sağlığını koruyan bir besin. Bağırsak florasının sağlığı bağırsak hareketlerinin düzenli olması açısından elzem. Aynı zamanda yüksek lifli sebze ve meyvelerden yapılan turşular bu yolla da dışkı hacmini artırarak, metabolik atıkların vücuttan daha rahat atılmasını sağlayıp kabızlığa iyi gelir.