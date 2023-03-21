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Harvard Üniversitesi açıkladı! Beyin sağlığı için 6 süper besin: Meşhur gizli besinler çare olacak! ortaya çıktı

2023-03-21 18:35:43
Harvard Üniversitesi açıkladı! Beyin sağlığı için 6 süper besin: Meşhur gizli besinler çare olacak! ortaya çıktı

Harvard Üniversitesi beyin sağlığı için 6 besini açıkladı. Zerdeçal ve safran, fermente gıdalar, bitter çikolata, avokado, kuru yemiş ve yapraklı yeşilliklerin ruh sağlığına, hafızaya ve beynin verimli çalışmasına katkı sunduğu belirtildi.

#1
Foto - Harvard Üniversitesi açıkladı! Beyin sağlığı için 6 süper besin: Meşhur gizli besinler çare olacak! ortaya çıktı

Harvard Üniversitesi'nde beslenme psikiyatristi ve beyin uzmanı olarak görev yapan Dr. Uma Naidoo, beyin sağlığı için altı besini açıkladı. Çoğu kişinin bu besinleri yeterince yemediğini söyleyen Naidoo, iyi beslenme ile akıl sağlığı arasındaki bağa da dikkat çekti. Naidoo, ruh haline iyi gelen, hafızayı keskinleştiren ve beynin yüksek verimlilikle çalışmasına yardımcı olan besinleri şöyle açıkladı:

#2
Foto - Harvard Üniversitesi açıkladı! Beyin sağlığı için 6 süper besin: Meşhur gizli besinler çare olacak! ortaya çıktı

FERMENTE GIDA Fermente gıdalar içerdiği maya ve bakteri ile bağırsak fonksiyonunu artırarak kaygıyı azaltıyor. Özellikle probiyotik bakımdan zengin bir yoğurt beyni koruyor. Hafızayı güçlendiriyor, bilişsel gerilemeyi yavaşlatıyor.

#3
Foto - Harvard Üniversitesi açıkladı! Beyin sağlığı için 6 süper besin: Meşhur gizli besinler çare olacak! ortaya çıktı

KABUKLU YEMiŞ- Günde bir avuç kuruyemiş omega-3 yağ asitlerinin etkisiyle düşünme ve hafızayı geliştirmede önemli rol üstleniyor. BAHARAT- Baharatlar beynin zararlı serbest radikallerle savaşmasına yardımcı oluyor. Dokulara zarar verebilecek oksidatif stresi önlüyor. Özellikle zerdeçal ve safran beyni sağlıklı tutuyor.

#4
Foto - Harvard Üniversitesi açıkladı! Beyin sağlığı için 6 süper besin: Meşhur gizli besinler çare olacak! ortaya çıktı

YAPRAKLI YEŞİLLİKLER- Yapraklı yeşillikler, bunama ve bilişsel gerilemeye karşı koruma sağlayan E vitamini, karotenoidler ve flavonoidler içeriyor. Ayrıca ıspanak, pazı ve karahindiba gibi yeşillikler de kırmızı kan hücresi üretmeyi sağlıyor. AVOKADO- Avokado beyin fonksiyonu için önemli olan yüksek miktarda magnezyum içeriyor. Depresyon magnezyum eksikliğinde ortaya çıkıyor.

#5
Foto - Harvard Üniversitesi açıkladı! Beyin sağlığı için 6 süper besin: Meşhur gizli besinler çare olacak! ortaya çıktı

BİTTER ÇİKOLATA- Bitter çikolata, nöronları koruyan kaplamayı oluşturmaya, ruh halinde yer alan kimyasalların ve kimyasal yolların sentezini kontrol etmeye yardımcı olan yüksek demir kaynağı. Düzenli bitter çikolata tüketenlerde depresyon belirtilerinin yüzde 70 daha az olduğu belirtildi.

#6
Foto - Harvard Üniversitesi açıkladı! Beyin sağlığı için 6 süper besin: Meşhur gizli besinler çare olacak! ortaya çıktı

Harvard Tıp Fakültesi’nde yapılan bir DİĞER araştırma, akşam yemeğine oturulan saatin, kilo vermede kritik bir önemi olduğunu ortaya çıkardı.Araştırmada, akşamüstü saat 17.00’den sonra yemek yemenin kilo vermeyi zorlaştırdığı sonucuna ulaşıldı. Akşam saatlerinde kalori yakımının çok daha yavaş bir oranda olduğuna dikkat çeken uzmanlar, erken saatte yemek yemenin hem açlığı daha kolay bastıracağını hem de kilo vermeye yardımcı olacağını aktardı.Bilim insanları düzenli olarak saat 17.00’de yemek yiyenlerle 21.00’de yemek yiyenleri kıyasladı. Daha erken yiyenlerin acıkma oranı yarı yarıya azalırken, erken yiyen kişilerin vücutlarında daha az yağ depolamaya yatkın olduğu da açıklandı.Araştırmayı yürüten Dr. Frank Scheer, “Geç saatlerde akşam yemeği yemenin obezite riskini nasıl artırdığını incelemek istedik” dedi. Geç saatlerde yemek yemenin yemek yeme isteğini artıran leptin ve grelin hormonları üzerinde etkisi olduğunu tespit eden bilim insanları sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Harvard Üniversitesi, 1938 yılında başlattığı ve 724 deneği hayat boyu incelediği araştırmasının emeklilikle ilgili bölümünü açıkladı. Buna göre, emeklilerin en zorlandığı şey, insanlarla temas kurmak

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