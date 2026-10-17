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Gündem Hakan Fidan en büyük güvenlik tehdidini açıkladı
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Hakan Fidan en büyük güvenlik tehdidini açıkladı

Yeniakit Publisher
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Hakan Fidan en büyük güvenlik tehdidini açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda çarpıcı mesajlar verdi. Fidan, Ortadoğu'nun en büyük güvenlik tehdidini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "İsrail’in yayılmacı politikaları ve saldırıları Orta Doğu’daki en büyük güvenlik tehdidini oluşturuyor. Bu politikalara karşı ortak irade ortaya koymalı ve uluslararası aktörlerle yakın koordinasyon içinde hareket etmeliyiz" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: "İSRAİL’İN YAYILMACI POLİTİKALARI, ORTA DOĞU’NUN EN BÜYÜK GÜVENLİK TEHDİDİ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın açılışında konuştu. Bakan Fidan, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İİT üyesi ülkelere çağrıda bulunan Fidan, "İsrail’in yayılmacı politikaları ve saldırıları Orta Doğu’daki en büyük güvenlik tehdidini oluşturuyor. Bu politikalara karşı ortak irade ortaya koymalı ve uluslararası aktörlerle yakın koordinasyon içinde hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

 

Kudüs’ün statüsünün korunması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıyan ülkelere karşı kararlı adımlar atılmalı ve kentin statüsünü değiştirmeye yönelik yeni girişimler engellenmelidir" dedi.

Fidan, "Adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu, iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır" şeklinde konuştu. Gazze Şeridi’ndeki insani duruma da dikkati çeken Fidan, "Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine insani yardımların eksiksiz ve kesintisiz ulaştırılması hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

 

SURİYE VE LÜBNAN’IN EGEMENLİĞİ

Suriye’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, "Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği korunmalı, ülke ekonomisinin canlandırılması için gerekli adımlar atılmalıdır" dedi. Lübnan’ın egemenliğine de saygı gösterilmesinin önemini vurgulayan Fidan, "İsrail’in Lübnan’ın güneyinden tamamen çekilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, konuşmasının ardından Konsey Başkanlığı görevini Irak'a devretti.

 

HÜRMÜZ VE BABÜLMENDEP BOĞAZLARINDA SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ

Bölgesel güvenlik ve deniz ulaşımına ilişkin konuşan Fidan, "Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin korunması elzemdir" dedi. Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırılarını kınayan Fidan, Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı verdi.

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Yorumlar

İsmail

Osmanlı'nın ilerleme devrinde aynısını Osmanlı için diyorlardı. Aman çok büyüyorlar, barış için tehlike bunlar vs vs. Sonrası mazi.

Going

Gerçi MIT BAŞKANI idi, FAKAT maalesef, hiç bir surette, İSRAELlin "KORUNMA STRATEJISI" ANLAMIYOR, BU hakkında söylemleri, sadece, KENDI BESLEDIĞI ISRAEL DÜŞMANLIGINDAN DOĞUYOR. Değil ORTAMI Anladığından.
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