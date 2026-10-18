Sınırda sıcak çatışma! Savaş yeniden alevlendi

Pakistan-Afganistan sınırında aylardır devam eden gerilim yeniden tırmandı. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram bölgesinde iki ülkenin güçleri karşı karşıya geldi.

SINIR HATTINDA SİLAHLAR KONUŞTU

Pakistanlı güvenlik yetkililerinin verdiği bilgilere göre çatışmalar sınır hattındaki birden fazla noktada meydana geldi ve saatlerce devam etti.

Pakistan ordusu, Afganistan tarafındaki mevzilere karşı topçu birliklerini de devreye soktu. Pakistan kaynakları, bombardıman sonucunda Afgan güçlerine ait bazı sınır mevzilerinin imha edildiğini bildirdi.

Afganistan tarafındaki birlikler de Pakistan askerlerine ateş açarak karşılık verdi.

SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN VURULDULAR

Çatışmalar sırasında dikkat çeken bir başka gelişme ise Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) mensuplarının sınırdan geçiş girişimi oldu.

Pakistanlı yetkililer, Afganistan'ın doğusundaki uzak bir bölgeden Pakistan topraklarına sızmaya çalışan TTP mensuplarının Pakistan askerleri tarafından hedef alındığını bildirdi.

Sınırı geçmeye çalışan militanlardan kaçının öldürüldüğüne ilişkin kesin sayı ise paylaşılmadı.

İSLAMABAD İLE KABİL ARASINDA TTP GERİLİMİ

Son çatışmanın arkasında iki ülke arasında uzun süredir devam eden TTP anlaşmazlığı bulunuyor.

İslamabad yönetimi, TTP'nin Afganistan topraklarında barındığını, burada eğitim ve örgütlenme faaliyetleri yürüttüğünü ve Pakistan'daki saldırıların bir bölümünü Afganistan üzerinden organize ettiğini belirtiyor.

Afganistan Taliban yönetimi ise Pakistan'ın bu suçlamalarını kabul etmiyor ve Afgan topraklarının başka ülkelere yönelik saldırılar için kullanıldığı yönündeki açıklamaları reddediyor.

Pakistan Talibanı, Afganistan'daki Taliban yapılanmasından ayrı bir örgüt olmasına rağmen iki yapı arasında yakın bağlar bulunduğu biliniyor.

SINIR HATTINDA GERİLİM AYDIR DÜŞMÜYOR

Pakistan ile Afganistan arasındaki tansiyon 2026 yılı boyunca sınır çatışmaları ve Pakistan'ın Afganistan içerisindeki hava saldırıları nedeniyle ciddi biçimde yükseldi.

Pakistan yönetimi özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan'daki saldırılardan Afganistan merkezli silahlı yapılanmaları sorumlu tutuyor.

Pakistanlı yetkililerin açıkladığı verilere göre ülkede yılbaşından bu yana 2 bin 800'den fazla silahlı saldırı meydana gelirken, saldırılarda ölen veya yaralananların toplam sayısı yaklaşık 3 bine ulaştı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) ise sınır hattındaki şiddetin Afganistan tarafında da ağır bir bilanço oluşturduğunu bildiriyor.

AFGANİSTAN'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Son çatışmayla ilgili Pakistan tarafından peş peşe bilgiler paylaşılırken Afganistan Taliban yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Saatler süren karşılıklı ateşin ardından gözler, iki ülkenin atacağı yeni adımlara çevrildi. Son çatışma, Pakistan-Afganistan sınırındaki gerilimin kısa sürede yeniden geniş çaplı bir askeri krize dönüşebileceği endişelerini artırdı.