Siyonist lobinin Türkiye sancısı

Sebahattin Ayan İstanbul

Kurulduğu günden bu yana bölgede terör estiren haydut İsrail şimdi de ülkemizle uğraşıyor. Türkiye, Siyonistlerin Gazze’de uyguladığı soykırımlar ve Filistin politikasına yönelik her alanda tepki göstermesi İsrail’i yalnızlığa iterken, ülkemizin barış ve imar politikalarıyla nüfuz ettiği ülkelerde kirli oyunlarla saf dışı bırakmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz’den Suriye’ye, Afrika Boynuzu’ndan Irak’a, Balkanlar’a ve Kafkaslara uzanan gelişmeler, bölgesel çıkarların giderek daha fazla çatıştığı tabloyu ortaya koyuyor. ABD’yi arkasına alarak İran ve Lübnan’ı bombalayan, Filistin’de soykırım uygulayan ve sınırımıza yakın Suriye’deki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’nü vurarak sabrımızı test eden Siyonist devlet, Türkiye’nin nüfuz alanına her yerde sirayet etmeye çalışıyor.

GÜNEY KIBRIS’TAN AZERBAYCAN’A

Avrupa’nın üvey evladı Yunanistan’ı gaza getirerek ülkemize yönelik skandal anlaşmalar imzalayan İsrail, GKRY’den toprak alarak üs kurma çabasına girişerek Akdeniz’de Türkiye’nin çıkarlarına ket vurmaya çalıştı. Libya’da da ayrılıkçılarla görüşerek Türkiye’nin sağladığı barışı baltalamaya çalıştı. Bosna Hersek’i oluşturan üç etnik unsurlardan birisi olan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Željka Cvijanović ile görüşerek ayrılıkçı söylemlerle gönül coğrafyamız Balkanlarda istikrarı hedef alarak etnik bir karışıklık çıkarma derdine girişiyor. ABD ve Avrupalı devletlerin sömürgesi olan açlık yoksulluk ve soykırıma tabi tutulan Afrika kıtasında gönüller inşa etmek için gayret sarf eden ülkemize düşmanca tavır sergileyerek ve pamuk ipliğine bağlı barışın dibine kibrit suyu döküyor. Son alarak Azerbaycan’daki başörtüsü yasağı ve ekonomik ilişkiler gibi gelişmelerde de Siyonistlerin parmağı var. Konuyla ilgili gazetemize konuşan uzmanlar ise, İsrail’e rağmen Türkiye’nin nüfuz alanının her geçen gün daha da arttığını söylediler.

İSRAİL HER TAŞIN ALTINDA

Türk Dış Politikası Araştırma Merkezi (TUDPAM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Yeltin, şunları söyledi: “Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin özellikle Gazze’de yaşananlar ve İsrail’in Filistin politikasına yönelik tepkiler nedeniyle ciddi biçimde gerildi. Ancak bu yalnızca Filistin meselesiyle sınırlı değil. Somaliland’ı tanımasını, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile geliştirdiği askeri iş birliği Ankara tarafından yakından takip edilmeli. Suriye gibi PKK’nın Irak’taki varlığı sınır güvenliği ve bölgesel istikrar açısından uzun süredir sorun oluşturuyordu. Türkiye’nin terör örgütünün silahlı faaliyetlerini sona erdirmesi ve bölgeyi terör tehdidinden arındırması Irak’ın istikrarına da katkı sağlayacaktır. İsrail’in PKK’ya destek verdiği iddiası Türkiye’nin bölgesel güvenlik hedefleri açısından son derece sakıncalıdır. Bosnalı Sırp siyasi çevreleriyle İsrail arasında geliştirilen temaslar, Arnavutluk’ta Bektaşi topluluğu için özel statülü bir yapı oluşturulması gibi garipliklerin ardında İsrail’in parmağı aranmalıdır. Türkiye farklı coğrafyalardaki gelişmeleri tek bir komplo çerçevesinde değerlendirmemeli. Her olayın ayrı ayrı incelenmesi gerekir.”

TÜRKİYE’NİN KUDURTUYOR

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı da, şunları dile getirdi: “İsrail, Türkiye’nin bölge etkisini sınırlandırmayı ve dostlarıyla ilişkilerini zayıflatmayı hedeflemektedir. Suriye, Doğu Akdeniz, Yunanistan, GKRY, Balkanlar, Azerbaycan v.b. yerlerdeki İsrail politikaları birlikte ele alınmalı. Türkiye, artık bölgesel oyun kurucu, küresel oyun bozucu bir devlettir. İsrail yönetiminin Türkiye’ye yönelik düşmanlığının temelinde de Türkiye’nin artan gücü, nüfuzu ve bağımsız hareket etme iradesi vardır. Gazze’de soykırım yapan İsrail yönetimi, karşısında hem işlediği suçları dünyaya anlatan hem de bölgedeki hesaplarını bozabilecek bir Türkiye görmekten rahatsızdır. İsrail yönetimi Türkiye’yi rakip olarak görmekte ve dostlarıyla ilişkilerini zayıflatmak istemektedir. Bosna Hersek meselesinde de aynı hassasiyetle hareket edilmelidir. Doğu Akdeniz’de ise İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile geliştirdiği ilişkiler KKTC açısından önem taşımaktadır. PKK ve uzantılarına yönelik desteği de düşmanlık siyasetinin bir parçası. Azerbaycan konusunda ise dikkatli olmalıyız. Türkiye ile Azerbaycan’ın arasının bozulmasından kim fayda sağlar? İsrail! Türkiye’nin yükselişini tehdit olarak görüyor. Türkiye ise güvenliğini, kardeşlerinin haklarını ve bölgenin geleceğini başkalarının hesabına teslim etmeyecek kadar büyük bir devlettir.”