İBB'nin ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı

Kent genelinde etkili olan son sağanak yağışlar, İBB yönetiminin yıl boyunca reklam panolarına taşıdığı "Sel sorununu çözdük" iddialarının altını bir kez daha boş çıkardı. Görev süresi boyunca adı çeşitli şaibelerle anılan ve süreç içerisinde görevden el çektirilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti yönetiminin, milletin altyapı hizmeti için ayrılan milyarlarca liralık kaynağını hizmet yerine algı çalışmalarına aktardığı gerçeği, sular altında kalan sokaklarla yeniden belgelendi.

Sokakları ve meydanları "10 milyar 600 milyon TL yatırım yaptık, İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük" ilanlarıyla donatan İBB yönetimi, yağan ilk ciddi yağmurda sınıfta kaldı. Şehrin dört bir yanından gelen su basma görüntüleri, tabelalara yazılan pembe tabloların gerçeklerle bağdaşmadığını gözler önüne serdi.

“SUDA YÜZENLERİ GÖREMEZSİNİZ” DEDİ, MAĞDURİYETİ TİYE ALDI

Ekrem İmamoğlu, görevde olduğu dönemde katıldığı yayınlarda altyapı sorununu tamamen çözdüklerini öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"160'a yakın noktada su ve sel baskını ile ilgili sorunu giderdik. 10 milyarlarca larak yatırım yaptık. İstanbul'da her yağmurda onlarca noktada sel, su baskını, suyun içinde yüzenler görürdünüz; 5 senedir göremiyorlar. Malum medya hani bir yerde su basmış mıdır diye ararken insanların ayaklarından şıp şıp seken suları sel baskını diye çekecekler neredeyse. Çünkü biz İstanbul'da bu sorunu milletin hayatından söküp aldık."

Halkın yaşadığı mağduriyeti ve su basan ev ile iş yerlerinin çilesini "şıp şıp seken su" diyerek hafife alan bu tutum, yaşanan son sel felaketiyle birlikte kamuoyunda büyük tepki topladı.

DEVAM EDEN YÖNETİM DE AYNI SÖYLEMİ SÜRDÜRDÜ

İmamoğlu'nun ardından görevi vekillik düzeyinde devralan Nuri Aslan da geçtiğimiz Eylül ayında benzer açıklamalarla eleştirilerin odağı olmuştu. Aslan, "Çağdışı sel görüntülerini İstanbul'un hafızasından sildik, milyarlarca liralık altyapı yatırımı yaptık" diyerek algı siyasetini devam ettirmişti.

Ancak gelinen noktada; tıkalı mazgallar, suyla dolan alt geçitler ve göle dönen caddeler, verilen tüm bu vaatlerin sadece bütçe tüketen reklam hamlelerinden ibaret olduğunu bir kez daha kanıtladı. İstanbullular, algı belediyeciliğinin faturasını sağanak her bastırdığında can ve mal korkusuyla ödemeye devam ediyor.