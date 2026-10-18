Trump’tan komik olmayan ‘Muhammed’ esprisi! Salondan beklediği karşılığı alamadı

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 ara seçimleri öncesinde düzenlediği mitinglere devam ederken Georgia eyaletinin Dalton kentindeki konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

“YÜZDE 65 ŞANSINIZ VAR”

Trump, Orta Doğu’dan biriyle karşılaşıldığında kişinin isminin bilinmemesi halinde “Muhammed” diye hitap edilmesini önererek bunun doğru çıkma ihtimalinin yüzde 65 olduğunu ileri sürdü.

Trump, “Orta Doğu’dan birinin adından emin değilseniz sadece Muhammed deyin. Yaklaşık yüzde 65 şansınız var. ‘Merhaba Muhammed.’ Bunu yıllardır yapıyorum. Hiç yanılmadım” ifadelerini kullandı.

Trump’ın espri amacıyla söylediği sözler miting alanında ise beklediği etkiyi oluşturmadı. Salondan sınırlı tepki gelmesi dikkat çekti.

MÜSLÜMAN KURULUŞLARDAN TEPKİ

Trump’ın “Muhammed” ismini hedef alan sözleri Müslüman hakları savunucularının eleştirilerine neden oldu. Açıklamanın Müslümanları tek tip bir kimlik üzerinden değerlendirdiği belirtilerek Trump’a tepki gösterildi.

ABD Başkanı'nın Müslümanlar ve göçmenlerle ilgili daha önce kullandığı ifadeler de yeniden tartışmaya açıldı.

ARA SEÇİM KAMPANYASINDA MÜSLÜMAN SİYASETÇİLERİ DE HEDEF ALIYOR

Trump, 2026 ara seçimleri öncesindeki siyasi konuşmalarında Müslüman Amerikalı siyasetçilere yönelik sert ifadeler kullanmayı sürdürüyor.

Trump’ın özellikle Minnesota’yı temsil eden Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar ile Demokrat senatör adayı Abdul El-Sayed hakkında kullandığı sözler ABD kamuoyunda tartışmalara neden oluyor.