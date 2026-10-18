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Dünya Husi korkusu! Uzaktan eğitime geçtiler
Dünya

Husi korkusu! Uzaktan eğitime geçtiler

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Husi korkusu! Uzaktan eğitime geçtiler

Suudi Arabistan’ın Riyad ve Diriyye kentlerinde okulların uzaktan eğitime devam etmesi kararlaştırıldı. Uygulama 22 Ekim Perşembe gününe kadar sürecek. Kararın Husi saldırılarıyla doğrudan bağlantılı olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Riyad ve Diriyye’de öğrencilerin sınıflara dönüşü ertelendi. Riyad Eğitim Müdürlüğü, ihtiyati tedbirlerin sürdürülmesi kapsamında yüz yüze eğitime verilen aranın uzatıldığını duyurdu.

Öğrencilerin yanı sıra okullardaki eğitim ve idari personeli de kapsayan karar doğrultusunda, 22 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar dersler çevrim içi yürütülecek. Eğitim için “Medreseti” ile onaylı diğer dijital platformlar kullanılacak.

Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, eylül sonunda güvenlik gerekçesiyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmişti.

Yerel basında okulların uzaktan eğitime geçirilmesi kararının bölgedeki gerilimle bağlantılı olabileceğine ilişkin değerlendirmeler yer alsa da, karar ile güvenlik gelişmeleri arasında doğrudan bağlantı kuran resmi bir açıklama bulunmuyor.

Suudi Arabistan'da son günlerde Yemen'deki Husilerin ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle güvenlik meselesi öne çıkıyor.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Devletlerin gücü, envanterlerindeki silahların milyarlarca dolarlık bedelleriyle ya da hangarlarında bekleyen son teknoloji uçakların ihtişamıyla ölçülmez. Gerçek askeri ve siyasi irade, o silahları tutacak ellerin inancında, vatan sevgisinde ve yüreğindeki sarsılmaz imanda gizlidir. Riyad ve Diriyye gibi başkent kimliği taşıyan şehirlerde, düzenli bir orduya bile sahip olmayan asimetrik bir yapı karşısında okulların tatil edilip uzaktan eğitime geçilmesi, modern dünyanın en büyük paradokslarından birini gözler önüne sermektedir. Kağıt üzerinde koca bir devlet, elindeki devasa savunma sanayisi bütçesine ve okyanus ötesinden satın aldığı milyarlarca dolarlık hava savunma sistemlerine rağmen, inançla hareket eden bir çete karşısında derin bir acziyet yaşamaktadır. Batı’dan, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’nden alınan en son sistem füzeler, radarlar ve F-35 gibi uçaklar, nihayetinde birer teknolojik metal yığınından ibarettir. Menfaat odaklı küresel güçler, kendi işlerine yarayacak, müttefiklerini tam anlamıyla bağımsız kılacak stratejik bir gücü asla tam olarak teslim etmezler. Bu yüzden parayla satın alınan o savunma kalkanları, sahadaki ilk ciddi imtihanda adeta birer çöp haline gelmektedir. Teknik imkanların sonsuz, fakat o imkanları hayata geçirecek manevi ruhun ve adanmışlığın sıfır olduğu bir denklemde, askeri üstünlükten bahsetmek imkansızdır. Savaş meydanlarında neticeyi tayin eden şey, imkanların bolluğu değil, imanın ve adanmışlığın büyüklüğüdür. Ruhunu küresel güçlerin vesayetine teslim etmiş, vatan müdafaasını ihale usulüyle yabancı sistemlere devretmiş bir yapının, sahada bayrak ve mukaddesat uğruna canını ortaya koyan bir irade karşısında tutunması mümkün değildir. Yüreğinde inanç, kalbinde memleket sevdası taşımayan ordular, dünyanın en pahalı silahlarına sahip olsalar bile, sığınaklara çekilmekten ve kendi şehirlerinde korku duvarları örmekten kurtulamazlar. Kısacası, imkanın varlığı imanın yokluğunu hiçbir zaman ikame edemez ve sarsılmaz bir inanç olmaksızın hiçbir teknoloji tek başına zafer getiremez.
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