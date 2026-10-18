Husi korkusu! Uzaktan eğitime geçtiler

Riyad ve Diriyye’de öğrencilerin sınıflara dönüşü ertelendi. Riyad Eğitim Müdürlüğü, ihtiyati tedbirlerin sürdürülmesi kapsamında yüz yüze eğitime verilen aranın uzatıldığını duyurdu.

Öğrencilerin yanı sıra okullardaki eğitim ve idari personeli de kapsayan karar doğrultusunda, 22 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar dersler çevrim içi yürütülecek. Eğitim için “Medreseti” ile onaylı diğer dijital platformlar kullanılacak.

Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, eylül sonunda güvenlik gerekçesiyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmişti.

Yerel basında okulların uzaktan eğitime geçirilmesi kararının bölgedeki gerilimle bağlantılı olabileceğine ilişkin değerlendirmeler yer alsa da, karar ile güvenlik gelişmeleri arasında doğrudan bağlantı kuran resmi bir açıklama bulunmuyor.

Suudi Arabistan'da son günlerde Yemen'deki Husilerin ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle güvenlik meselesi öne çıkıyor.