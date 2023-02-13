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Yaşam

Seslerini duyurmak için 'İzmir Marşı' söylediler! İHH ekipleri kurtardı

Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da, Seslerini duyurmak için 'İzmir Marşı' söyleyen aile İHH ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 01:03:00 -

Türkiye yaşadığı büyük depremlerin şokunu üzerinden atmaya çalışıyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 olan depremlerde binlerce canımızı yitirdik.

Deprem bölgelerinde kurtarma ekiplerinin çalışmaları ise hiç durmadan devam ediyor.

Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da kurtarılan bir aile, enkaz altında yaşadıkları o anları CNN Türk'e anlattı.

"Sesimizi duyurmak için İzmir Marşı söyledik"

Enkaz altındayken seslerini duyuramayınca, İzmir Marşı söylediklerini anlatan depremzede Hacı Murat Kılınç, "8 kişi hepimiz İzmir Marşı'nı söyledik. Ben ritim tuttum bir yandan. O yürüyen kişi durdu." dedi.

"İHH görevlilerinden Allah razı olsun, emeklerini ödeyemeyiz"

Depremin üzerinden 107 saat geçtikten sonra İHH tarafından kurtarıldıklarını belirten Kılınç, "İHH görevlilerinden Allah razı olsun, onların emeğini ailece ödeyemeyiz." ifadelerini kullandı.

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