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Spor Şenol Güneş'ten "prim" açıklaması
Spor

Şenol Güneş'ten "prim" açıklaması

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, son maçların ardından çıkan prim haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 08:30:00 -
Şenol Güneş'ten "prim" açıklaması

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020 için geri sayım sürerken, A Milli Takım'ın başında A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek Şenol Güneş, takımın gidişatına dair değerlendirmelerde bulundu.

Güneş, son maçların ardından çıkan prim iddialarına da değindi.

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın, "Son oynadığımız maçlardan sonra prim haberi çıktı. Sürekli bu konu gündeme geliyor.. Takımda sizden prim isteyen oldu mu?" sorusuna tecrübeli hoca şu cevabı verdi:

"Yalan üzerine konuşulmaz. Olmayan bir şeyi, kötü düşünen birinin sözleri üzerine konuşursak hataya düşeriz. Birisi bir kuyuya bir taş attı, ben kuyuya girip o taşı çıkarır, bir daha yanlış yaptığını söylerim. Bu bana zaman kaybettirebilir, enerji kaybettirebilir. Biz bu katılım ile zaten para kazandırıyoruz. Döviz geliyor, tanıtıma katkı yapacağımızı düşünüyoruz. Hırsızlık varsa onu koyarsın. Bunlar gündem olacaksa burayı kapatalım o zaman. Haksızlık yapıyorlar takıma. 'Aman prim almasın', alsa ne olur ya!"

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