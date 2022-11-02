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Dünya Senegal'de 300 kilogram uyuşturucu yakalandı
Dünya

Senegal'de 300 kilogram uyuşturucu yakalandı

Senegal'de komşu ülke Mali'den ülkeye sokulmaya çalışılan 300 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 20:42:00 -
Senegal'de 300 kilogram uyuşturucu yakalandı

Senegal'de komşu ülke Mali'den ülkeye sokulmaya çalışılan 300 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mali'nin başkenti Bamako'dan Senegal'in başkenti Dakar'a gitmekte olan bir kamyonda 300 kilogram uyuşturucunun iki ülke sınırındaki Kidira kentinde ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, bunun, Senegal kara sınırında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki kokain olduğu vurgulandı.

Kaçakçıların genelde uyuşturucuyu kıtanın kuzeyine, Mali tarafına gönderdiği biliniyor. Mali'den Senegal'e yapılan uyuşturucu kaçakçılığına çok nadir rastlanıyor.

Ekimde de Dakar açıklarında 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirilmişti.

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