Şara'nın eşi COP31'e damga vuran isimlerden oldu! Latife el-Durubi’den Emine Erdoğan’a teşekkür paylaşımı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın göreve gelmesinin ardından kamuoyunun karşısına daha sık çıkmaya başlayan eşi Latife el-Durubi, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katıldı. El-Durubi, Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki toplantının ardından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin First Lady'sine teşekkür etti.

EŞİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife el-Durubi, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen buluşmada yer aldı. Şara'nın Suriye'de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinin ardından uluslararası etkinliklerde daha fazla görünmeye başlayan el-Durubi, devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katıldığı yuvarlak masa toplantısına iştirak etti. Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Kamuoyunun karşısına çıkmaya başlamasının ardından sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanan Latife el-Durubi'nin yaklaşık 250 bin takipçisi bulunuyor. Antalya'daki programın ardından paylaşım yapan el-Durubi, Emine Erdoğan'a da yer verdi. Toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren el-Durubi, özellikle Sıfır Atık girişimi ve sürdürülebilir bir gelecek için yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Latife el-Durubi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya’da, Sayın Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde, çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla düzenlenen COP31 kapsamındaki yuvarlak masa toplantısına katılmaktan memnuniyet duydum. Toplantıda 'Sıfır Atık' girişimi, iklim değişikliğiyle mücadele ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Nazik ev sahipliği ve sürdürülebilir bir gelecek için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Sayın Emine Erdoğan’a teşekkür ederim"

İşte Latife el-Durubi'nin paylaşımlarından bazıları:

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