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Gündem Malatya’dan yürekleri dağlayan kahreden haber! Samanköy civarında düşen helikopterde 4 kahraman askerimiz şehit oldu!
Gündem

Malatya’dan yürekleri dağlayan kahreden haber! Samanköy civarında düşen helikopterde 4 kahraman askerimiz şehit oldu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Malatya’nın Samanköy civarında meydana gelen feci helikopter kazası Türkiye’yi yasa boğdu. Olay yerinden gelen ilk görüntüler facianın boyutunu gözler önüne sererken, yaşanan kazada 4 vatan evladının şehit düştüğü bildirildi.

Malatya Samanköy mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan helikopter kazasının ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma, sağlık ve güvenlik ekibi yönlendirildi. Kazanın hemen ardından olay yerinden ulaşan ilk görüntülerde enkaz bölgesindeki yoğun hareketlilik dikkat çekerken, 4 şehidimizin acı haberi milletimizin yüreğine ateş düşürdü.

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN!

Kahraman şehitlerimizin naaşlarının bölgeden alınması ve kazanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik ekiplerin incelemeleri titizlikle sürdürülürken, vatan uğruna şehadet şerbetini içen 4 kahramanımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.

Helikopter denize düştü!
Helikopter denize düştü!

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