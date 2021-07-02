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Yerel Samsun'da tarım aracı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı
Yerel

Samsun'da tarım aracı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarım aracı çaldıkları iddia edilen 2 zanlıyı belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 16:59:00 -
Samsun'da tarım aracı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarım aracı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilçam Mahallesi'nde M.T'ye ait "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığından oluşturulan ekiplerce yürütülen çalışmada, hırsızlığı E.B. ve S.S'nin yaptığı belirlendi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Ele geçirilen tarım aracı ise sahibine teslim edildi.

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