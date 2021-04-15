UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının sona ermesi üzerine gözler, yarı final maçlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının tarihi belli mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea ile Paris Saint-Germain’den sonra yarı finale yükselen diğer iki takım, Real Madrid ile Manchester City oldu.

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Turnuvanın yarı finalinde Paris Saint-Germain, Manchester City ile eşleşirken Real Madrid ise Chelsea ile eşleşti. Yarı final eşleşmelerinde ilk maçlar, 27- 28 Nisan tarihlerinde oynanacak. Söz konusu karşılaşmaların rövanşı ise 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak.