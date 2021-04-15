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Spor Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Spor

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final turu tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2 karşılaşmayla sona eren çeyrek final turundan sonra yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının tarihi belli mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 19:19:00 -
Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının sona ermesi üzerine gözler, yarı final maçlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının tarihi belli mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea ile Paris Saint-Germain’den sonra yarı finale yükselen diğer iki takım, Real Madrid ile Manchester City oldu.

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Turnuvanın yarı finalinde Paris Saint-Germain, Manchester City ile eşleşirken Real Madrid ise Chelsea ile eşleşti. Yarı final eşleşmelerinde ilk maçlar, 27- 28 Nisan tarihlerinde oynanacak. Söz konusu karşılaşmaların rövanşı ise 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

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