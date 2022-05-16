Sampdoria-Fiorentina maçı ne zaman hangi kanalda CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 37.haftasında Sampdoria sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Futbolseverler ise zorlu maçın hangi kanaldan izlenebileceğini araştırıyor. Peki, Sampdoria-Fiorentina maçı hangi kanalda?
İtalya Serie A'da 37.hafta heyecanı devam ediyor. Sampdoria-Fiorentina maçını izlemek isteyenler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor.
Sampdoria-Fiorentina maçı ne zaman hangi kanalda CANLI İZLE
Sampdoria bu akşam TSİ 19.30'da Fiorentina'yı Comunale Luigi Ferraris'te konuk edecek. Mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.