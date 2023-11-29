Salatasının içinden insan parmağı çıktı! Sebebini duyanların midesi bulandı

ABD'de bir kadın, bir yerel restoran zincirinden aldığı salatanın içerisinden çıkan parmağı görünce büyük bir şok yaşadı.

Westchester County'de görülen davada, 12 sayfalık bir iddianame hazırlandı. İddianamede; kadın, salatayı yerken, salataya karıştırılmış ve salatanın bir parçası haline gelmiş insan parmağı "yediğini" fark ettiğini belirtti. Davada restoranın belirttiğine göre; bir çalışan roka doğrarken sol işaret parmağının bir kısmını kesmişti. Restoran yöneticisi ise acilen yerel bir hastaneye kaldırıldığını fakat parmağı bulamadıklarını anlattı. Bulunamayan parmak ise salatanın içine karışarak müşteriye sunulmuştu. Davaya göre, restoran daha sonra Westchester İlçesi Sağlık Departmanı tarafından bir ihlal olarak gösterildi; ancak bu durum, travma geçiren müşteriyi sakinleştirmeye yardımcı olmadı.

Greenwich, Connecticut'tan Cozzi isimli müşteri, "şok, panik atak, migren, bilişsel bozukluk, travmatik stres ve anksiyete, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve boyun ve omuz ağrısı dahil olmak üzere ciddi kişisel hasara" maruz kaldığını belirtti. Davada, salatanın satıldığı restoran zinciri, ihmal ve "yasal ihlallerle" suçlanıyor ve davacı tarafından şu açıklanmayan miktarda tazminatla karşı karşıya kalmış durumda. Cozzi'nin avukatı Marc Reibman ise dava ile ilgili görüşmeyi reddetti. Reibman, "Müvekkilim bana herhangi bir tanıtım istemediğini söyledi" dedi. "Reklamların stres ve kaygı düzeylerini artıracağından korkuyor" açıklamasında bulundu.