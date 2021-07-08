  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afrika’da Kovid-19 vakalarında rekor artış
İran'da son korona bilançosu açıklandı
"Tosuncuk" lüks aracın akıbetini anlattı
THY uçuş planını güncelledi!
Yerel Sahte 48 bin dolar ele geçirildi
Yerel

Sahte 48 bin dolar ele geçirildi

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde bir kişinin üst ve ikametinde yapılan aramada sahte 48 bin 100 dolar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 14:24:00 -
Sahte 48 bin dolar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "parada sahtecilik suçu"nun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Cengiz Topel Caddesi'nde dün durdurulan kişinin üst aramasında 50'lilik banknotlar halinde sahte 24 bin 850 dolar para bulundu.

Şüphelinin merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki ikametindeki aramada ise çatı katına gizlenmiş 50'lilik banknotlar halinde sahte 23 bin 250 dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay