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Dünya Rusya'dan Prilepin suikasti ile ilgili duyuru kararı! Şaşırtan sözler: Rusya karşıtı neo-Nazi projesi geliştirildi
Dünya

Rusya'dan Prilepin suikasti ile ilgili duyuru kararı! Şaşırtan sözler: Rusya karşıtı neo-Nazi projesi geliştirildi

Yeniakit Publisher
2023-05-07 12:26:00 - 2023-05-07 12:35:00
Rusya'dan Prilepin suikasti ile ilgili duyuru kararı! Şaşırtan sözler: Rusya karşıtı neo-Nazi projesi geliştirildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus yazar Zahar Prilepin'e yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Rus gazeteci ''ABD için kendini ifşa etmektir dedi.'' Rusya duyurdu: İlgili uluslararası kuruluşların susması kabul edilemez” dedi.

Rusya Dışişleri: Prilepin’e saldırının ardından uluslararası kuruluşların susması kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı, uluslararası kuruluşların Rus yazar Zahar Prilepin’e yönelik saldırıyla ilgili susmasının kabul edilemez olduğunu, bu saldırıdan sadece Ukrayna’nın değil ABD’nin de sorumlu olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Rus gazeteci ve kamusal figüre yönelik yeni terör eyleminin Washington tarafından kınanmaması, ABD için kendini ifşa etmektir. İlgili uluslararası kuruluşların susması kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

Prilepin’e yönelik saldırıdan ve diğer terör eylemlerinden sadece Ukrayna yönetiminin değil, aynı zamanda başta ABD olmak üzere 'Batı’daki hamilerinin' de sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, Batı ülkelerinin çabalarıyla 2014’ten bu yana Ukrayna’da Rusya karşıtı neo-Nazi projesi geliştirildiği kaydedildi.
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