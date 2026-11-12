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Spor
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Sağ kanadı patır patır düşen Kartal'a Samuray geliyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sağ kanadı patır patır düşen Kartal'a Samuray geliyor

Glasgow Rangers, Vaclav Cerny için devrede. Beşiktaş, Çekyalı futbolcuyu gönderebilirse onun yerine Real Sociedad'dan Takefusa Kubo'yu düşünüyor.

#1
Foto - Sağ kanadı patır patır düşen Kartal'a Samuray geliyor

Kartal ara transferde bu bölgeyi güçlendirmek istiyor. Ve takviye için bu iki futbolcudan biriyle yolların ayrılması gerekiyor. Şu anda konuyla ilgili favori olan isim Vaclav Cerny...

#2
Foto - Sağ kanadı patır patır düşen Kartal'a Samuray geliyor

29 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş öncesinde kiralık olarak formasını giydiği Glasgow Rangers istiyor. Siyah-Beyazlılar, uygun bir teklif gelmesi durumunda 1.82 boyundaki sağ kanat oyuncusunu gönderecek. Onun yerine düşünülen alternatiflerden birinin Takefusa Kubo olduğu öğrenildi.

#3
Foto - Sağ kanadı patır patır düşen Kartal'a Samuray geliyor

Bu sezon Japon futbolcu, Real Sociedad'da istediği forma sürelerini bulamıyor. Kartal'ın İspanyol ekibine kiralık teklifinde bulunmayı düşündüğü öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu, ayrılık ihtimaline sıcak bakıyor. Eğer Cerny giderse, Takefusa Kubo en ciddi seçenekler arasında bulunuyor.

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