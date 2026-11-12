Sağ kanadı patır patır düşen Kartal'a Samuray geliyor
Glasgow Rangers, Vaclav Cerny için devrede. Beşiktaş, Çekyalı futbolcuyu gönderebilirse onun yerine Real Sociedad'dan Takefusa Kubo'yu düşünüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Glasgow Rangers, Vaclav Cerny için devrede. Beşiktaş, Çekyalı futbolcuyu gönderebilirse onun yerine Real Sociedad'dan Takefusa Kubo'yu düşünüyor.
Kartal ara transferde bu bölgeyi güçlendirmek istiyor. Ve takviye için bu iki futbolcudan biriyle yolların ayrılması gerekiyor. Şu anda konuyla ilgili favori olan isim Vaclav Cerny...
29 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş öncesinde kiralık olarak formasını giydiği Glasgow Rangers istiyor. Siyah-Beyazlılar, uygun bir teklif gelmesi durumunda 1.82 boyundaki sağ kanat oyuncusunu gönderecek. Onun yerine düşünülen alternatiflerden birinin Takefusa Kubo olduğu öğrenildi.
Bu sezon Japon futbolcu, Real Sociedad'da istediği forma sürelerini bulamıyor. Kartal'ın İspanyol ekibine kiralık teklifinde bulunmayı düşündüğü öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu, ayrılık ihtimaline sıcak bakıyor. Eğer Cerny giderse, Takefusa Kubo en ciddi seçenekler arasında bulunuyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23