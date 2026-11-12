  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gazze için acil insani yardım çağrısı! COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi yapıldı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ortak yatırım çağrısı Ahmet Hakan’dan bir türlü memnun olmayan muhalefete tepki: Ne istiyorsunuz kardeşim siz, giyotin mi, toplu katliam mı? Konteyner kıyıya vurdu, içinden servet çıktı! Milyonluk ürünler için sahile akın ettiler Takozcu zihniyete inat dev adım! Türkiye Yüzyılı'nda nükleer şahlanış: Kanadalı devle kritik anlaşma imzalandı Bakan Şimşek duyurdu: 4 dünya bankasıyla 5,1 milyar dolarlık anlaşma! Tüm İstanbul'a 'cumartesi günü aracınızı dışarıya park etmeyin' çağrısı! Şimşek, ekonominin devleriyle görüştü: Küresel finansın gözü Türkiye’de İzmir’deki fabrika patlamasıyla ilgili soruşturma: 9 kişi tutuklandı, 2 kişi için ev hapsi kararı verildi Merkez Bankası'ndan milyonları ilgilendiren kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde yeni dönem
Dünya Efsane yolcu gemisi okyanusa gömüldü! SS United States dünyanın en büyük yapay resifi oldu
Dünya

Efsane yolcu gemisi okyanusa gömüldü! SS United States dünyanın en büyük yapay resifi oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Efsane yolcu gemisi okyanusa gömüldü! SS United States dünyanın en büyük yapay resifi oldu

Bir dönem transatlantik hız rekorunu elinde tutan SS United States, Florida’nın Meksika Körfezi kıyılarında batırılarak dünyanın en büyük yapay resifine dönüştürüldü.

CBS News'ün haberine göre, Titanik'ten daha büyük ve yaklaşık 305 metre uzunluğundaki gemi, Florida'nın Destin-Fort Walton Beach bölgesi ile Pensacola kenti arasında, kıyıdan yaklaşık 20 deniz mili açıkta dün batırıldı.

 

Saatler süren batırma operasyonu, patlayıcı kullanılmadan yapıldı. Batırılan geminin, Meksika Körfezi'ndeki deniz canlıları için yeni bir yaşam alanı oluşturması hedefleniyor.

İlk seferini 1952'de yapan SS United States, hizmete girdiği dönemde bir yolcu gemisinin Atlantik Okyanusu'nu en hızlı geçme rekorunu kırdı.

Bugüne kadar kırılamayan rekoruyla denizcilik tarihine geçen geminin yolcuları arasında devlet başkanları, kraliyet ailesi mensupları ve ünlüler yer aldı. 1969'da hizmet dışı bırakılan gemi, 1996'da Philadelphia'ya demirledi.

Florida'daki Okaloosa County yönetimi, gemiyi yapay resife dönüştürmek amacıyla 2024'te SS United States Conservancy kuruluşundan yaklaşık 1 milyon dolara satın almıştı.

COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi yapıldı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ortak yatırım çağrısı
COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi yapıldı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ortak yatırım çağrısı

Gündem

COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi yapıldı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ortak yatırım çağrısı

Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü
Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü

Gündem

Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü

BAE’den madalya ile döndüler: Esenler Belediyesi Spor kulübü’nden dünya şampiyonluğu
BAE’den madalya ile döndüler: Esenler Belediyesi Spor kulübü’nden dünya şampiyonluğu

Spor

BAE’den madalya ile döndüler: Esenler Belediyesi Spor kulübü’nden dünya şampiyonluğu

Terör devleti İsrail rahatsız oldu: Erdoğan’ın tarihi mesajları dünya basınında
Terör devleti İsrail rahatsız oldu: Erdoğan’ın tarihi mesajları dünya basınında

Gündem

Terör devleti İsrail rahatsız oldu: Erdoğan’ın tarihi mesajları dünya basınında

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

darısı

USA'nin başına. yarın 99 gün kalmış olacak inşallah.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23