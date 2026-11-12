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Ekonomi
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Hangi il ne kadar kazandırdı? Konutta şampiyon iller belli oldu

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Hangi il ne kadar kazandırdı? Konutta şampiyon iller belli oldu

TCMB'nin üçüncü çeyrek verilerine göre Türkiye genelinde konut fiyatları son bir yılda dolar bazında yüzde 7,60 değer kazandı. Bingöl yüzde 20,37'lik artışla zirveye yerleşirken Elazığ ve Adıyaman ilk üçte yer aldı. Burdur ise yüzde 5,44'lük kayıpla son sıraya geriledi.

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Foto - Hangi il ne kadar kazandırdı? Konutta şampiyon iller belli oldu

Türkiye'de konut fiyatlarındaki değişim şehirler arasındaki yatırım farkını ortaya koydu. Türk lirası bazında yükseliş devam ederken dolar cinsinden hesaplanan değer artışlarında bazı iller öne çıktı, bazı şehirlerde ise kayıp yaşandı. İstanbul'da metrekare fiyatı 90 bin TL'yi aşarken, konut yatırımında en fazla kazandıran ve kaybettiren iller de belli oldu.

#2
Foto - Hangi il ne kadar kazandırdı? Konutta şampiyon iller belli oldu

TCMB'nin üçüncü çeyrek verilerine göre ortalama konut metrekare fiyatı 53 bin 886,90 TL olarak gerçekleşti. Yıllık artış TL bazında yüzde 26,65 oldu. Son bir yılda konut fiyatları dolar bazında ise Türkiye genelinde yüzde 7,60 yükselirken; Bingöl yüzde 20,37’lik artışla ilk sırada yer aldı. Elâzığ ve Adıyaman ilk üçü tamamlarken, İstanbul da yüzde 12,31’lik değer kazancıyla öne çıktı. Burdur ise yüzde 5,44’lük kayıpla listenin son sırasında yer aldı. Türkiye’de konut fiyatları TL bazında yükselişini sürdürürken, dolar cinsinden değer artışında da iller arasındaki makas dikkat çekiyor. TCMB'nin üçüncü çeyrek itibarıyla açıkladığı konut birim fiyatları esas alınarak yaptığımız hesaplamada, Türkiye genelinde ortanca konut metrekare fiyatı 53 bin 886,90 TL olarak gerçekleşti. Son bir yıllık dönemde TL bazında yüzde 26,65 yükselen konut fiyatları, dolar bazında ise yüzde 7,60 değer kazandı.

#3
Foto - Hangi il ne kadar kazandırdı? Konutta şampiyon iller belli oldu

İLK 3’TE DİKKAT ÇEKEN İLLER: Dolar bazında en yüksek artışın görüldüğü Bingöl'de konutların metrekare fiyatı 33 bin 465 TL'ye ulaştı. İlde yıllık TL bazlı fiyat artışı yüzde 41,67 olurken, dolar bazındaki yükseliş yüzde 20,37 olarak hesaplandı. İkinci sıradaki Elâzığ'da metrekare fiyatı 30 bin 639,50 TL'ye çıktı. Yıllık yüzde 35,68'lik TL bazlı artış, dolar cinsinden yüzde 15,28'lik değer kazancına işaret etti. Adıyaman ise 27 bin 83 TL'lik metrekare fiyatı ve yüzde 15,06'lık dolar bazlı yükselişle üçüncü sırada yer aldı. Karadeniz illerinden Rize ve Ordu da ilk 10'da dikkat çekti. Rize'de metrekare fiyatı 42 bin 593 TL, Ordu'da 42 bin 786,30 TL oldu. İki şehirde dolar bazındaki yıllık artış sırasıyla yüzde 13,08 ve yüzde 9,86 olarak gerçekleşti.

#4
Foto - Hangi il ne kadar kazandırdı? Konutta şampiyon iller belli oldu

İSTANBUL'DA 90 BİN TL'Yİ AŞTI: Listenin en dikkat çekici şehirlerinden biri de İstanbul oldu. Mega kentte ortanca konut metrekare fiyatı 90 bin 843,50 TL ile Türkiye ortalamasının oldukça üzerine çıktı. Yıllık TL bazlı fiyat artışı yüzde 32,19 olurken, dolar bazındaki değer kazancı yüzde 12,31 olarak hesaplandı. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Bolu ve Bartın da ilk 10 içerisinde yer aldı. Bu illerde metrekare fiyatları sırasıyla 46 bin 798,60 TL, 45 bin 122 TL ve 49 bin 456,50 TL seviyesinde gerçekleşti. Siirt'te ise metrekare fiyatı 28 bin 155 TL olurken, dolar bazındaki yıllık değer artışı yüzde 11,36 olarak kaydedildi.

#5
Foto - Hangi il ne kadar kazandırdı? Konutta şampiyon iller belli oldu

GERİDE KALAN İLLER: Konut piyasasında dolar bazında değer kayıpları da dikkat çekti. Son bir yıllık dönemde dolar cinsinden en fazla gerileme yüzde 5,44 ile Burdur'da yaşandı. Burdur'da TL bazında yüzde 11,30 yükselen konut fiyatları, döviz kurundaki artışın gerisinde kaldı. Burdur'u yüzde 3,25'lik kayıpla Bitlis, yüzde 3,04'lük düşüşle Karaman takip etti. Çankırı, Muğla ve Edirne de dolar bazında değer kaybeden iller arasında yer aldı.

#6
Foto - Hangi il ne kadar kazandırdı? Konutta şampiyon iller belli oldu

MUĞLA’DA DOLAR BAZINDA DÜŞÜŞ: Muğla'daki tablo dikkat çekti. Türkiye'nin önemli turizm ve gayrimenkul merkezlerinden biri olan ilde konut fiyatları TL bazında yüzde 15,38 artmasına rağmen, dolar bazında yüzde 1,97 geriledi. Edirne'de de yüzde 15,57'lik TL bazlı artış, dolar karşısında yüzde 1,81'lik kaybı önleyemedi. Kahramanmaraş'ta ise dolar bazındaki gerileme yüzde 0,30 ile sınırlı kaldı. Erzincan, Bilecik ve Iğdır'da fiyatlar dolar bazında sınırlı da olsa artış gösterdi.

#7
Foto - Hangi il ne kadar kazandırdı? Konutta şampiyon iller belli oldu

DOLAR BAZINDA FİYATI EN ÇOK ARTAN İLLER: Notlar: -Hesaplamada TCMB EVDS tarafından açıklanan veriler kullanıldı.

#8
Foto - Hangi il ne kadar kazandırdı? Konutta şampiyon iller belli oldu

-Dolar bazındaki değişimin değerlendirilmesinde, dolar kurunun 2025 Eylül ve 2026 Eylül ayı kapanış seviyeleri dikkate alındı. Bu iki dönem arasındaki dolar kuru artışı yüzde 17,7 olarak hesaplandı. -Kira gibi getirilerin yanı sıra vergi, aidat, bakım-onarım giderleri ve konutun boş kalabileceği dönemlerden kaynaklanan maliyetler de hesaplamaya dahil edilmedi.

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