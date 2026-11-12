Hangi il ne kadar kazandırdı? Konutta şampiyon iller belli oldu

İSTANBUL'DA 90 BİN TL'Yİ AŞTI: Listenin en dikkat çekici şehirlerinden biri de İstanbul oldu. Mega kentte ortanca konut metrekare fiyatı 90 bin 843,50 TL ile Türkiye ortalamasının oldukça üzerine çıktı. Yıllık TL bazlı fiyat artışı yüzde 32,19 olurken, dolar bazındaki değer kazancı yüzde 12,31 olarak hesaplandı. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Bolu ve Bartın da ilk 10 içerisinde yer aldı. Bu illerde metrekare fiyatları sırasıyla 46 bin 798,60 TL, 45 bin 122 TL ve 49 bin 456,50 TL seviyesinde gerçekleşti. Siirt'te ise metrekare fiyatı 28 bin 155 TL olurken, dolar bazındaki yıllık değer artışı yüzde 11,36 olarak kaydedildi.