Hangi il ne kadar kazandırdı? Konutta şampiyon iller belli oldu

TCMB'nin üçüncü çeyrek verilerine göre ortalama konut metrekare fiyatı 53 bin 886,90 TL olarak gerçekleşti. Yıllık artış TL bazında yüzde 26,65 oldu. Son bir yılda konut fiyatları dolar bazında ise Türkiye genelinde yüzde 7,60 yükselirken; Bingöl yüzde 20,37’lik artışla ilk sırada yer aldı. Elâzığ ve Adıyaman ilk üçü tamamlarken, İstanbul da yüzde 12,31’lik değer kazancıyla öne çıktı. Burdur ise yüzde 5,44’lük kayıpla listenin son sırasında yer aldı. Türkiye’de konut fiyatları TL bazında yükselişini sürdürürken, dolar cinsinden değer artışında da iller arasındaki makas dikkat çekiyor. TCMB'nin üçüncü çeyrek itibarıyla açıkladığı konut birim fiyatları esas alınarak yaptığımız hesaplamada, Türkiye genelinde ortanca konut metrekare fiyatı 53 bin 886,90 TL olarak gerçekleşti. Son bir yıllık dönemde TL bazında yüzde 26,65 yükselen konut fiyatları, dolar bazında ise yüzde 7,60 değer kazandı.