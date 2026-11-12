MİT personel alımı başladı! İşte MİT'e girmek için gerekli şartlar ve evraklar

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) resmî kariyer sayfasında istihbarat uzmanı(ajan), mühendis, dil uzmanı, koruma ve emniyet memuru, tekniker, İHA sistemleri pilotu, havacılık teknisyeni ve doktor gibi farklı branşlar yer alıyor. Her pozisyon için yaş, mezuniyet, deneyim, yabancı dil ve sağlık şartları değişebiliyor.

MİT ALIMINDA KPSS HER POZİSYON İÇİN ZORUNLU DEĞİL

MİT, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında bulunmuyor. Bu nedenle başvurularda KPSS şartı, tüm pozisyonlar için zorunlu bir koşul olarak uygulanmıyor.

Kurumun resmî açıklamasına göre personel ihtiyacı doğrultusunda kamuoyuna duyurulan bazı sınav ilanlarında belirli bir KPSS puan türü ve asgari puan başvuru şartı olarak istenebiliyor. Bu nedenle “KPSS’siz MİT personel alımı” ifadesi, her pozisyon ve her dönem için geçerli genel bir kural olarak değerlendirilmemeli. Adayların başvuracakları branşın güncel şartlarını ayrıca incelemesi gerekiyor.

MAVİ KART SAHİPLERİ BAŞVURU YAPAMIYOR

MİT’in genel başvuru bilgilendirmesine göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Çifte vatandaşlık başvuruya engel oluşturmuyor; ancak yalnızca Mavi Kart sahibi olan kişiler başvuru yapamıyor.

Eğitim şartı başvurulan branşa göre değişiyor. Dil uzmanlığı dışında genel olarak en az meslek yüksekokulu mezuniyeti aranıyor. İstihbarat uzmanlığı gibi bazı kadrolarda dört yıllık lisans mezuniyeti gerekirken, bazı dil uzmanlığı alanlarında lise mezuniyeti yeterli olabiliyor. Mezuniyetin tamamlanmış olması şart. Öğrenimine devam eden ancak henüz mezun olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmıyor.

YAŞ VE YDS ŞARTI BRANŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Genel başvurularda yaş sınırı 35 olarak belirtiliyor. Pozisyona göre farklı limitler de uygulanıyor. İstihbarat uzmanı sayfasında 35 yaşını, mühendis ve tekniker sayfalarında ise 34 yaşını doldurmamış olma şartı yer alıyor. Dil uzmanlarında yaş sınırı 40, doktor kadrosunda ise 44 olarak uygulanıyor.

Bazı pozisyonlarda yabancı dil şartı da bulunuyor. İstihbarat uzmanı adaylarından İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde son beş yıl içinde alınmış en az 70 YDS puanı isteniyor. Mühendis adayları için İngilizceden en az 60 YDS puanı şartı bulunuyor. Dil uzmanlarında ise branşa göre İngilizcede 90; Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollandacada 70; diğer bazı dillerde ise 60 YDS puanı aranabiliyor.

KORUMA VE EMNİYET MEMURLUĞUNDA BOY VE DÖVME KRİTERİ

Koruma ve emniyet memuru adayları için eğitim ve yaş şartlarının yanı sıra boy, beden kitle endeksi ve sağlık kriterleri de uygulanıyor.

Erkek adayların ön lisans mezunu olması hâlinde 26 yaşını, lisans mezunu olması hâlinde 29 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Erkek adaylarda en az 1,75 metre boy ve 18-28 arasında beden kitle endeksi aranıyor.

Kadın adayların ise 29 yaşını doldurmamış ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olması gerekiyor. Kadın adaylar için en az 1,63 metre boy ve 18-28 arasında beden kitle endeksi şartı bulunuyor.

MİT, bu branşta adayların ayrıntılı sağlık kontrolünden ve uygulamalı sınavlardan geçirilebileceğini belirtiyor. Kurumun ilan ettiği şartlara göre vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmaması gerekiyor.

BAŞVURULAR MİT KARİYER SAYFASINDAN YAPILIYOR

Adayların öncelikle MİT Kariyer sayfasından kendilerine uygun pozisyonu seçmesi gerekiyor. İlgili branş sayfasındaki “Başvur” bağlantısı üzerinden kariyer başvuru ekranına ulaşılabiliyor.

Başvuru ekranında T.C. kimlik numarası, ad, soyad ve doğum tarihi bilgileri isteniyor. Ardından güvenlik kodu ve CAPTCHA doğrulaması tamamlanarak sürece devam ediliyor.

MİT, özgeçmiş formunun masaüstü bilgisayar üzerinden doldurulmasını öneriyor. Cep telefonu veya tablet üzerinden yapılan başvurularda sistemsel sorunlar yaşanabileceği belirtiliyor. Formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması gerekiyor. Eksik, boş veya gerçeğe aykırı bilgi içeren başvurular değerlendirme dışı bırakılabiliyor.

Formun doldurulması, adayın işe kabul edildiği veya mutlaka kendisiyle iletişime geçileceği anlamına gelmiyor. Başvurular, kurumun personel ihtiyacı doğrultusunda değerlendiriliyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylarla SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu aracılığıyla iletişim kuruluyor.

Daha önce başvuru yapan adayların, başvurularının üzerinden altı ay geçmeden yeniden başvuru yapmasına izin verilmiyor. MİT, adayların şartlarını en iyi karşıladıkları tek bir pozisyon için başvuru yapmasını tavsiye ediyor.