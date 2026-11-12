Başkan Erdoğan 'bekletmeyin' talimatı verdi: O ismin dokunulmazlığı her an kaldırılabilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) uzun süredir bekleyen ve sayıları 1000'i aşan dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili yeni bir hazırlık gündeme geldi. Rüşvet, yolsuzluk ve cinsel taciz gibi ağır suçlamalar içeren dosyaların öncelikli olarak ele alınması değerlendirilirken, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması da konuşulan seçenekler arasında yer alıyor.

ERDOĞAN'DAN DOSYALARIN BEKLETİLMEMESİ YÖNÜNDE GÖRÜŞ

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, TBMM'de bekleyen dokunulmazlık dosyalarından ağır suçlamalar içerenlerin diğerlerinden ayrılarak işleme alınması için hazırlık yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söz konusu dosyaların bekletilmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdiği aktarılıyor.AK Parti içerisinde özellikle rüşvet, yolsuzluk ve cinsel suçlamalar içeren dosyaların uzun süredir beklemesinden rahatsızlık duyulduğu belirtiliyor. Parti kurmaylarının, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin izlenecek yöntem ve takvim üzerinde değerlendirmelerde bulunduğu ifade ediliyor.

MASADA ÜÇ FARKLI SENARYO VAR

Meclis'teki dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili üç farklı seçenek üzerinde duruluyor. İlk seçenekte, ağır suçlamalar içeren dosyaların bütçe görüşmelerinin ardından Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun gündemine alınması değerlendiriliyor.İkinci seçenekte ise dosyaların mevcut yasama döneminin sonuna kadar bekletilmesi bulunuyor. Parti içerisinde bu görüşü savunan isimlerin de olduğu belirtilirken, sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin son değerlendirmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunun belirleyici olacağı aktarılıyor.Üçüncü seçenek ise diğer milletvekillerinin dosyalarına ilişkin herhangi bir işlem yapılmadan yalnızca Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde adım atılması.

SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILABİLİR

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "kara para aklama", "dolandırıcılık" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlamalarını içeren bir fezleke hazırlandığı belirtiliyor.Sarıgül hakkındaki dosyanın Meclis'e ulaşmasının ardından dokunulmazlığının kaldırılması seçeneğinin ağırlık kazandığı aktarılıyor. Ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Dokunulmazlığın kaldırılması için ilgili komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kurulunda karar alınması gerekiyor.