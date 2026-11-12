Teşkilat setinde haraç şoku! 30 bin TL ve araç istediler, ölümle tehdit ettiler

İstanbul'un Beykoz ilçesinde gerçekleştirilen dizi, film ve reklam çekimleri, haraç talebinde bulunan bir grubun hedefi oldu. Çekim alanlarına giderek çalışanlardan para ve araç istedikleri belirtilen 4 şüphelinin, talepleri karşılanmayınca tehditlere başvurduğu öğrenildi.

Şüphelilerin hedef aldığı yapımlar arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Teşkilat dizisinin de bulunduğu belirlendi.

PRODÜKSİYON ÇALIŞANI GİBİ DAVRANDILAR

Edinilen bilgilere göre 4 şüpheli, Beykoz'daki çekim alanlarına ulaşarak kendilerini yerel bir prodüksiyon şirketinin çalışanları olarak tanıttı.

Bu yöntemle setlere girmeye çalışan şüpheliler, çekim ekiplerinden 30 bin TL para ve araç talep etti.

Şüphelilerin, taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine set çalışanlarına yönelik tehditlerde bulunduğu aktarıldı.

“SOKAĞIN HAKKINI VERECEKSİNİZ”

Set görevlilerinden zorla para almaya çalıştıkları belirtilen şüphelilerin kullandığı ifadeler de ortaya çıktı.

Grubun çalışanlara, “Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz” diyerek ölüm tehdidinde bulunduğu öğrenildi.

Çalışanları korkutarak taleplerini kabul ettirmeye çalışan şüphelilerin, çekim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda güvenlik endişesine neden olduğu belirtildi.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN SETİNİ DE HEDEF ALDILAR

Olayın dikkat çeken ayrıntılarından biri de şüphelilerin hedef aldığı çekim alanları arasında Teşkilat dizisinin setinin bulunması oldu.

TRT 1'de yayınlanan dizinin Beykoz'daki çekim alanına da giden grubun, prodüksiyon çalışanı olduklarını öne sürerek alana girmeye çalıştığı bildirildi.

Şüphelilerin para ve araç taleplerine olumsuz yanıt verilmesinin ardından çalışanlara tehditler yönelttiği aktarıldı.

POLİS ARACIN PLAKASINDAN İZLERİNİ SÜRDÜ

Olayın emniyet birimlerine bildirilmesi üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, şüphelilerin çekim alanlarına geldikleri aracı incelemeye aldı. Aracın plaka bilgileri üzerinden yürütülen araştırmada olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişinin kimliği belirlendi.

Kimlik tespitinin ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin talepleri karşılığında herhangi bir para veya araç alıp almadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.