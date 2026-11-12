İsrail'de hükümet krizi büyüyor! Eisenkot'tan Netanyahu'ya İran savaşı uyarısı

İşgalci İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından başlayan hükümet arayışları, İran'a yönelik yeni saldırı tartışmalarıyla gölgelendi.

Seçimlerde hükümeti sürdürecek çoğunluğu elde edemeyen Binyamin Netanyahu'nun geçici başbakanlık görevine devam etmesi, muhalefetin güvenlik politikalarına ilişkin endişelerini artırdı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Netanyahu'nun İran'a yönelik tehditlerinin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

NETANYAHU'YA YENİ SAVAŞ UYARISI

Eisenkot, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda İran'ın adını doğrudan anmadı ancak Netanyahu'nun son dönemdeki askeri açıklamalarına karşı uyarıda bulundu.

Eisenkot, “Doğrudan ve yakın bir tehdit yokken güvenlik güçlerinin kullanılması, İsrail demokrasisi ve vatandaşların devlet kurumlarına duyduğu güven açısından ağır sonuçlar doğurabilir” ifadelerini kullandı.

Eski Genelkurmay Başkanı, Netanyahu'nun siyasi geleceği ile ülkenin güvenlik kararlarının birbirinden ayrı tutulması gerektiğini vurguladı.

“TEHLİKELİ GİRİŞİMLERDEN UZAK DURUN”

Netanyahu'nun yeni Knesset'in açılışında İran'ı yeniden “varoluşsal tehdit” olarak nitelendirmesinin ardından Eisenkot'un açıklamaları dikkat çekti.

Netanyahu'ya ulusal sorumluluk çağrısında bulunan Eisenkot, “Knesset’in güvenini kazanan yeni bir hükümet kurulana kadar bekleyebilecek tehlikeli girişimler konusunda itidalli ve ihtiyatlı davranın” dedi.

Eisenkot daha önce de ordunun Netanyahu'nun siyasi ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir savaşa sürüklenmemesi gerektiğini belirtmişti.

NETANYAHU SUÇLAMALARI REDDETTİ

Eisenkot'un açıklamalarına Netanyahu cephesinden yanıt gecikmedi.

Netanyahu, rakibini ulusal güvenlik meselelerini siyasallaştırmakla suçladı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise “Başbakan Netanyahu liderliğindeki hükümetin aldığı tüm kararlar, tamamen güvenlik gerekçelerine dayanıyor ve güvenlik birimleriyle tam koordinasyon içinde alındı” denildi.

İRAN'A YENİ SALDIRI DÜZENLENECEK Mİ?

Netanyahu'nun geçici başbakanlık görevini sürdürdüğü dönemde askeri harekât başlatma yetkisini koruması, İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini gündemde tutuyor.

Muhalefet çevreleri, Netanyahu'nun hükümet kurma sürecini etkilemek amacıyla askeri gerilimi yeniden tırmandırabileceğinden endişe ediyor.

Eisenkot'un açıklamaları ise kurulacak yeni hükümetin İran politikasında nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin tartışmaları artırdı.

Ancak Eisenkot'un uyarısı, İran'a yönelik bütün askeri seçeneklerin dışlandığı anlamına gelmiyor. Açıklamasında özellikle doğrudan ve yakın bir tehdit bulunmadığı durumlarda güç kullanılmasına karşı çıktı.

İşgalci İsrail'deki hükümet krizinin İran'la yeni bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği, yeni hükümetin kurulması sürecinde yakından takip edilecek.