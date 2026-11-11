Göktaş'ın elini havada bıraktı! YP’li kadın başkandan Bakan’a terbiyesizlik
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde Yeni Partili isimler saygısızlığa imza attı. Salona gelerek katılımcılarla tek tek selamlaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın uzattığı el, Yeni Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya tarafından havada bırakıldı. Adı yeni ama zihniyeti eski olan partinin sergilediği bu terbiyesizce tavra sosyal medyadan tepki yağdı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bütçe sunumunu gerçekleştirmek üzere salona geldi.
BAKAN GÖKTAŞ'IN ELİ HAVADA KALDI
Komisyon salonuna girişinin ardından katılımcılarla tek tek selamlaşan Bakan Göktaş, Yeni Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'ya da elini uzattı. Ancak Kaya, Bakan Göktaş'ın elini sıkmadı. Göktaş'ın elinin havada kaldığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
DEVLETE YAPILMIŞ BİR TERBİYESİZİK!
Yeni Partili Aksu’nun siyasi nezaketten uzak terbiyesizce tavrına sosyal medyadan tepki yağdı. Aksu için ‘aile terbiyesi almamış’, ‘Gündeme gelmeye yönelik bir hareket, yakında tabela partisine dönüşecek olan gereksiz partinin ve onun üyelerinin son çırpınışları…’, ‘Devleti temsil eden bir bakana bu yapılan terbiyesizliktir’, ‘büyük saygısızlık etmiş bizim terbiyemizde düşman bile el uzattığı zaman elini tutarız..” şeklinde tepki yorumları yapıldı.