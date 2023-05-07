Mısır'dan Türkiye'ye dünyaca ünlü isim Mohamed Elneny, Türkiye'nin o takımına geldi! İlgili açıklama

İngiliz Basını, Mohamed Elneny'nin Yeni Sezonda Beşiktaş Forması Giyebileceğini Yazdı

İngiliz basını, Arsenal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Elneny'nin yeni sezonda Beşiktaş forması giyebileceğini yazdı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski oyuncusu Muhammed Elneny'yi yeniden gündeme aldı.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta orta saha transferi için tanıdık bir isim gündeme geldi.

Akşam'da yer alan habere göre; İngiliz basını, Arsenal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Elneny'nin yeni sezonda Beşiktaş forması giyebileceğini yazdı. Mısırlı oyuncu, 2019-20 sezonunda da Siyah-Beyazlı formayı terletmişti.

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Mohamed Elneny İstatistikleri (2022-23)

Bu sezon Arsenal ile 8 resmi maça çıkan Mısılı oyuncu, bu maçlarda 1 gol kaydetti.

Mohamed Elneny Kimdir?

Altyapı kariyerinde El Ahly Kairo ve Arab Contractors'ta top koşturan Elneny, profesyonel kariyerinde FC Basel 1893, Arsenal ve Beşiktaş JK formalarını terletti.

FC Basel 1893 formasıyla 4 lig şampiyonluğu yaşayan Elneny, 3 kupa kazandığı Arsenal'da 2017 senesinde FA Cup şampiyonluğu, 2018 ve 2020 senesinde ise Community Shield şampiyonluğu elde etti.

91 kez Mısır A Milli Takımı formasını giyen Elneny'nin 8 golü bulunuyor. Mısır U-23 Milli Takımı'nda 5 maçta 1 gol atan deneyimli futbolcu, Mısır U-20 Milli Takımı'nda görev yaptığı 7 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı.